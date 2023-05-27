سامو زين يتهم مروان خوري بسرقة ألحانه

وتباينت ردود الفعل بشأن وجه التشابه وحقيقة سرقة مروان خوري للحن أغنية "مش قادر"، وبينما رأى فريق تقاربًا بين اللحنين، اعترض فريق آخر، لافتًا إلى أن اللحنين مختلفين عن بعضهما البعض، ولا يوجد أي وجه مقارنة.

يُذكر أنّ أغنية "يسلملي إللي بيغار" لـ مروان خوري هي التعاون الأول مع "آند بيوند" من خلال مركز الإبداع فيها، والذي نفذ الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

وتمّ تصوير العمل، وفق صحيفة النهار اللبنانية، في بيروت، قبيل مغادرة خوري إلى جولته الغنائية في الولايات المتحدة، ويُطل من خلال هذا الكليب بصورة مختلفة وغير نمطية، برومانسيّته المعهودة ضمن إطار حيوي وعفوي.

ولم يعلق الملحن والفنان اللبناني مروان خوري على اتهامات سامو زين، مكتفيًا بالترويج لأغنيته الجديدة.