سامو زين يتهم مروان خوري بسرقة ألحانه
ألمح الفنان السوري سامو زين إلى قيام الملحن والفنان اللبناني مروان خوري بسرقة لحن أغنيته "مش قادر"، التي طرحها في الأسواق العام 2015.
وجاء اتهام الفنان "زين" بعد أن طرح مروان خوري أغنيته الجديدة "يسلملي إللي بيغار" من كلماته وألحانه.
وقام الفنان السوري بنشر مقطعين مركبين عبر حسابه على "إنستغرام" من أغنية مروان خوري الجديدة، وأغنيته التي تعود إلى العام 2015، متهمًا بشكل غير مباشر، الفنان اللبناني، بسرقة لحن أغنيته: "أعتقد أنّ صديقي الفنان مروان خوري لم ينتبه إلى هذا الخطأ الكبير".
وطلب "زين" بتعليق مرفق كذلك عبر حسابه على "إنستغرام" من متابعيه فيما يبدو، المقارنة بين اللحنين.
وتباينت ردود الفعل بشأن وجه التشابه وحقيقة سرقة مروان خوري للحن أغنية "مش قادر"، وبينما رأى فريق تقاربًا بين اللحنين، اعترض فريق آخر، لافتًا إلى أن اللحنين مختلفين عن بعضهما البعض، ولا يوجد أي وجه مقارنة.
يُذكر أنّ أغنية "يسلملي إللي بيغار" لـ مروان خوري هي التعاون الأول مع "آند بيوند" من خلال مركز الإبداع فيها، والذي نفذ الفيديو كليب الخاص بالأغنية.
وتمّ تصوير العمل، وفق صحيفة النهار اللبنانية، في بيروت، قبيل مغادرة خوري إلى جولته الغنائية في الولايات المتحدة، ويُطل من خلال هذا الكليب بصورة مختلفة وغير نمطية، برومانسيّته المعهودة ضمن إطار حيوي وعفوي.
ولم يعلق الملحن والفنان اللبناني مروان خوري على اتهامات سامو زين، مكتفيًا بالترويج لأغنيته الجديدة.