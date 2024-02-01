هيمنة نسائية على ترشيحات جوائز "غرامي"

لطالما أبدى الموسيقيون والنقاد أسفهم للغياب الكبير للنساء في سجلات الفائزين بجوائز "غرامي"، أبرز مكافآت الموسيقى الأميركية، لكن يُتوقع أن تصبّ أهمّ الجوائز في نسخة هذا العام، الأحد المقبل، لمصلحة فنانات؛ ما يعكس تغيرًا في العقليات، وتنوعًا متزايدًا في المشهد الفني.

في فئة ألبوم العام وحدها، والتي تتنافس عليها خصوصًا تايلور سويفت، وسزا، وأوليفيا رودريغو خلال الحفلة السادسة والستين لهذه الجوائز في لوس أنجلوس، سبعة من المرشحين الثمانية هنّ نساء.

"الموهبة" بدل "الملابس"

وتقول كريستين ليب، الأستاذة في جامعة إيمرسون والمتخصصة في تسويق الموسيقى: "كان من المعتاد في ما مضى أن تلفت نجمات موسيقى البوب الانتباه من خلال مرورهنّ على السجادة الحمراء. أما الآن فبتن محور الحديث في المنافسة على جوائز غرامي نفسها".

وتضيف، "إنه تغيير كبير.. بات الحديث يدور حول موهبة النساء وجاذبيتهن أكثر من أجسادهن وملابسهن".

وتتنافس تايلور سويفت، التي استحالت نجمة عالمية كبرى، مع سزا التي حصلت على أكبر عدد من الترشيحات (9) بفضل ألبومها "اس او اس" SOS وأغنيتها الضاربة "كيل بيل"، وأوليفيا رودريغو، ملهمة ديزني السابقة التي تحظى أعمالها الموسيقية من نوع الروك باستحسان النقاد، في آن واحد على جائزتي أفضل ألبوم، وأفضل تسجيل لهذا العام، التي تُمنح تقديرًا للأداء العام للأغنية.