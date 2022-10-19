مصر.. نقابة الموسيقيين تنفي استدعاء هاني شاكر للتحقيق

نفى نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، صحة تقارير بشأن استدعاء النقيب السابق الفنان هاني شاكر، إلى مقر النقابة للتحقيق معه، مشددا على أن "تلك الأخبار عارية تماما عن الصحة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المصرية المحلية خلال الساعات الماضية خبر استدعاء النقابة للفنان والنقيب السابق هاني شاكر، للتحقيق معه، ما أثار ضجة واسعة في مصر.

وأصدر كامل، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا يرد خلاله على هذه الأنباء، جاء فيه: "أرجو من جميع الأخوة الزملاء الإعلاميين عدم الزج باسمي وبصفتي في أي عبارات تخص علاقتي وصداقتي بالفنان الكبير هاني شاكر".

وأصدر كامل، مؤخرا جملة من القرارات الصارمة، في أول اجتماع له بعد تنصيبه نقيبا، في إطار تقنينه وتنظيمه لمسألة غناء المهرجانات، ومكافحته للفساد الإداري في النقابة.

وقرر كامل، وقف تصريحات الغناء لمغني المهرجانات بالكامل، بشكل مؤقت، على أن يتم النظر في أمر السماح لهم بالغناء خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع للمجلس.

وقرر النقيب الجديد أيضا إحالة كل من الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، وسعد متولي المستشار القانوني للنقابة إلى التحقيق.