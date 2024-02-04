خيري بشارة: السرقة جعلتني مخرجا شهيرا

كشف المخرج المصري خيري بشارة أن السرقة جعلته يعشق السينما، ويصبح مخرجا شهيرا فيما بعد.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات المخرج الشهير خلال ندوة بعنوان "يوم مر ويوم حلو.. حياتي في السينما"، حضرها أمس السبت، على هامش فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب المقام حاليا في مصر.

وكشف "بشارة" كيف قادته السرقة إلى السينما قائلا "بداية علاقتي بالسينما كانت بالسرقة، فجدي كان يعتاد شواء اللحم، وكان يطعم أختي الصغيرة فقط منها، إذ كانا يدخلان الغرفة ويغلقان على نفسيهما ويأكلانها، وانتقامًا من جدي عملت على استغلال دخوله إلى الحمام ذات مرة وأخذت السكين وقمت بشق ملابسه، وأخذت من جيبه 10 جنيهات كانت تساوي الكثير في ذلك الوقت".

وأضاف "اشتريت الفينو والجبنة والبسطرمة وذهبت للسينما وتعرفت على عالم مدهش هناك، ولكن لم يكن بذهني أن أكون مخرجا، ولكن أول مرة أخرج من فيلم أسأل عن اسم المخرج كان في فيلم نداء العشاق، وكان ليوسف شاهين وكنت أول مرة أعرف اسم مخرج الفيلم".