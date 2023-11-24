بعد وفاة معجبة بحفل تايلور سويفت.. الشركة المنتجة تقر بخطئها

اعتذر رئيس الشركة المسؤولة عن إنتاج جولة المغنية تايلور سويفت في البرازيل عن المشاكل التي واجهت تنظيم حفلة للنجمة الأميركية في ريو دي جانيرو، بعد وفاة إحدى المعجبات في خضمّ موجة الحرّ الشديد التي ضربت المدينة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تايم فور فان" سيرافيم أبرو في مقطع فيديو نُشر على شبكة إنستغرام، "نعترف بأننا كنا نستطيع اتخاذ إجراءات إضافية، كتركيب مناطق مظللة خارج (الملعب الذي أقيمت فيه الحفلة) أو تغيير جدول أوقات الحفلات".

وأضاف: "أود أن أعتذر لجميع المعجبين الذين لم يحصلوا على أفضل تجربة ممكنة"، معرباً عن أسفه أيضًا لعدم "التشديد أكثر على أن من المسموح (للجمهور) دخول الحفلة بأكواب ماء قابلة للرمي".

واشتكى معجبون كثر من منع أفراد الجمهور من إدخال قناني ماء إلى الحفلة بينما كانت الحرارة المحسوسة في ريو دي جانيرو تبلغ 60 درجة مئوية الجمعة، وهو اليوم الذي كانت ستقام فيه أول حفلة لتايلور سويفت.

وتسبب الحرّ في وفاة الشابة "آنا كلارا ماكادو" التي تبلغ 23 عاما خلال الحفلة، وأوضحت شركة "تايم فور فان" أن الشابة "حصلت بسرعة على رعاية طبية" وأن الفريق الطبي "اختار نقلها إلى مستشفى سالغادو فيليو بعد قرابة ساعة من إسعافات الطوارئ".

وأفادت صحيفة "أو غلوبو" أن تقرير التشريح الأول أشار إلى وجود نزيف في الرئة وثلاث سكتات قلبية، ولكن من الضروري إجراء فحوص أخرى لتحديد سبب الوفاة بدقة.