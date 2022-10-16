في أول قراراته.. مصطفى كامل يوقف تصاريح مغني المهرجانات

أصدر الفنان المصري مصطفى كامل جملة من القرارات الصارمة، في أول اجتماع له بعد تنصيبه نقيبا، في إطار تقنينه وتنظيمه لمجال غناء المهرجانات، ومكافحته للفساد الإداري في النقابة.

وقرر مصطفى كامل وقف تصريحات الغناء لمغني المهرجانات بالكامل، بشكل مؤقت، على أن يتم النظر في أمر السماح لهم بالغناء خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم مناقشة أمرهم في اجتماع للمجلس.

وقرر النقيب الجديد أيضا إحالة كل من الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام نقابة الموسيقيين، وسعد متولي المستشار القانوني للنقابة إلى التحقيق.

وكان الفنان المصري مصطفى كامل قد فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية في الانتخابات التي أجريت، يوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، وحصل على أصوات تجاوزت 1000 صوت.

وعقد مصطفى كامل مؤتمرا صحفيا بمقر النقابة قال فيه: "نظرا لما مرت به النقابة العامة من انحراف إداري وما طالها من سمعة سيئة في وسائل الإعلام على يد عائلة أفسدت الحياة النقابية فسادا كاملا، وبناء على ما ثبت للمجلس بالأدلة قررنا إحالة العضو أحمد رمضان أحمد شعبان عضو مجلس الإدارة إلى التحقيق بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشاري مجلس الدولة، وتجميد عضويته في المجلس، وكذلك كسكرتير عام للنقابة.

كما قرر كامل إحالة "سعد المتولى محامي النقابة للتحقيق وإيقافه عن العمل نظرا لانحرافه عن مهام وظيفته كمحام للنقابة"، مشيرا إلى أنه "من المفترض أن يحمي القانون ويقف على مسافة واحدة من الجميع لكنه تعمد ممارسة التهديد والترويع".

وأعلن كامل كذلك توقيف "هدى صالح عن العمل؛ لما بدر منها لخدمة زوجها وصهرها دون النظر لمصالح النقابة".