ابن أنجلينا جولي وبراد بيت يصف والده بـ"الحقير والفظيع"

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن منشور "صادم" كان شاركه ابن أنجلينا جولي وبراد بيت بالتبني عبر حسابه الخاص في إنستغرام عام 2020، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.

وشارك "باكس" مع أصدقائه المقربين صورة لوالده وهو يحمل جائزة الأوسكار بمناسبة عيد الأب، أرفقها برسالة قاسية، وصفه فيها بـ"الحقير من الطراز العالمي"، الذي جعل أطفاله الأربعة يرتجفون من الخوف.

وكتب باكس "لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا، ويمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما".

وأنهى منشوره قائلًا "عيد أب سعيد جدًّا، أيها الإنسان الفظيع".