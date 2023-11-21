ابن أنجلينا جولي وبراد بيت يصف والده بـ"الحقير والفظيع"
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن منشور "صادم" كان شاركه ابن أنجلينا جولي وبراد بيت بالتبني عبر حسابه الخاص في إنستغرام عام 2020، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.
وشارك "باكس" مع أصدقائه المقربين صورة لوالده وهو يحمل جائزة الأوسكار بمناسبة عيد الأب، أرفقها برسالة قاسية، وصفه فيها بـ"الحقير من الطراز العالمي"، الذي جعل أطفاله الأربعة يرتجفون من الخوف.
وكتب باكس "لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا، ويمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما".
وأنهى منشوره قائلًا "عيد أب سعيد جدًّا، أيها الإنسان الفظيع".
وكانت أنجلينا جولي تبنَّت باكس عام 2007 من فيتنام، عندما كان يبلغ من العمر 3 سنوات فقط، بعد أن تخلت عنه والدته البيولوجية. وفي عام 2008، أعلن براد بيت تبنيه لباكس مع أنجلينا ليصبح ابنه بشكل رسمي.
وعند انفصال أنجلينا وبراد عام 2016 بعد عامين من زواجهما، بقي جميع الأطفال في حضانة والدتهم وسط تقارير عن مشاجرة حصلت بين براد وابنه الأكبر مادوكس على متن طائرة خاصة.
وأكد مصدر مقرب من جولي أن حساب إنستغرام الذي شارك المنشور يعود فعلًا لابنها باكس، مشيرًا إلى أنه حساب خاص يستخدمه مع أصدقائه المقربين في المدرسة".
وعن الأبناء الأربعة الذين قصدهم باكس في منشوره فهم شقيقته المتبناة زهراء، البالغة من العمر الآن 18 عامًا، وأبناء براد وأنجلينا البيولوجيون شيلوه 17 عامًا، والتوأمان نوكس وفيفيان البالغان من العمر 15 عامًا.
يذكر أن جولي التقت براد في موقع تصوير فيلم السيد والسيدة سميث عام 2005 بينما كان لا يزال متزوجًا من النجمة الأمريكية جينيفر آنيستون، لكن علاقتهما الرومانسية الخيالية انهارت عام 2016، بعد أن تورطا في معارك حادة انتهت بطلاقهما عام 2019.
ورغم أن جولي حصلت في البداية على الحضانة الكاملة للأطفال، فإنه تم التوصل إلى اتفاق مشترك عام 2021 يسمح لبراد بيت بقضاء 50% من الوقت معهم.