فيلم شاروخان الجديد يثير انتقادات إسلامية وهندوسية
يواجه الفيلم الهندي "باتان" (Pathan) جدلا وانتقادات واسعة من هيئات إسلامية وشخصيات من اليمين الهندوسي على حد سواء، تطالب بوقف عرضه، المقرر بداية العام المقبل.
والفيلم من بطولة الممثل البوليوودي الشهير والمسلم شاروخان والفنانة ديبيكا بادكون.
أصل اسم الفيلم
قال المجلس الإسلامي الأعلى في ولاية "ماديا براديش" الهندية، إن مصطلح Pathan (وهو اسم الفيلم) يشير إلى أكثر المجتمعات الإسلامية احتراما في الهند وهم "البشتون"، عكس ما يقدمه العمل الذي أظهر نساء عاريات يؤدين رقصات فاحشة".
وقال رئيس المجلس سيد أنس علي في تصريح لوكالة أنباء آسيا الدولية: "لقد تم الترويج للإسلام بفيلم Pathan بشكل خاطىء، وعلى الرغم من أن بطله شاروخان مسلم ومحبوب للغاية، إلا أننا تلقينا اتصالات وشكاوى من كثيرين أعربوا فيها عن غضبهم من الفحش الذي تضمنه ".
وأكد: "تضررت مشاعر الجالية المسلمة بسبب الفيلم. ولن نسمح بإصداره، ليس فقط في ولاية ماديا براديش، بل في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف: "لن نتهاون مع أي شخص يقدم الإسلام بطريقة غير لائقة، ومن واجبنا تصحيحه".
زي ديبيكا "مسيء"
أما بطلة الفيلم ديبيكا بادكون، فتعرضت هي الأخرى لهجوم لاذع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زيها البرتقالي الذي ظهرت فيه بنهاية الأغنية، مشيرين إلى أن الفنانة أهانت الهندوسية باختيارها للون الزعفران، الذي يمثل جزءا مهما في التراث الثقافي الهندوسي، كما أنه نفس لون أزياء بوذا؛ مؤسس الديانة البوذية.
يذكر أن أغنية فيلم Pathan التي تحمل اسم Besharam Rang قد بُثت على يوتيوب في تاريخ 12 ديسمبر الجاري، ومنذ لحظة بثها تعرضت لهجوم غير مسبوق، إذ عبر عدد من المعلقين عن غضبهم من المشاهد من خلال هشاتاغ "قاطعوا باثان" #BoycottPatha على توتير، لكن يبدو أن الأمور تطورت لتصل إلى جهات دينية رسمية.
وPathan هو فيلم آكشن وإثارة هندي من إخراج سيدهارث أناند، من المقرر عرضه بدور السينما في 25 يناير 2013.