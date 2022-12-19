فيلم شاروخان الجديد يثير انتقادات إسلامية وهندوسية

أصل اسم الفيلم

قال المجلس الإسلامي الأعلى في ولاية "ماديا براديش" الهندية، إن مصطلح Pathan (وهو اسم الفيلم) يشير إلى أكثر المجتمعات الإسلامية احتراما في الهند وهم "البشتون"، عكس ما يقدمه العمل الذي أظهر نساء عاريات يؤدين رقصات فاحشة".

وقال رئيس المجلس سيد أنس علي في تصريح لوكالة أنباء آسيا الدولية: "لقد تم الترويج للإسلام بفيلم Pathan بشكل خاطىء، وعلى الرغم من أن بطله شاروخان مسلم ومحبوب للغاية، إلا أننا تلقينا اتصالات وشكاوى من كثيرين أعربوا فيها عن غضبهم من الفحش الذي تضمنه ".

وأكد: "تضررت مشاعر الجالية المسلمة بسبب الفيلم. ولن نسمح بإصداره، ليس فقط في ولاية ماديا براديش، بل في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "لن نتهاون مع أي شخص يقدم الإسلام بطريقة غير لائقة، ومن واجبنا تصحيحه".

زي ديبيكا "مسيء"

أما بطلة الفيلم ديبيكا بادكون، فتعرضت هي الأخرى لهجوم لاذع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زيها البرتقالي الذي ظهرت فيه بنهاية الأغنية، مشيرين إلى أن الفنانة أهانت الهندوسية باختيارها للون الزعفران، الذي يمثل جزءا مهما في التراث الثقافي الهندوسي، كما أنه نفس لون أزياء بوذا؛ مؤسس الديانة البوذية.