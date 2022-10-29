الكوميديان القطري حمود الدوسري يثير الجدل بحديث عن الشواذ في المونديال
أثار الكوميديان القطري حمود الدوسري جدلاً واسعاً بين مواطنيه بعدما حثهم على التعايش مع زوار الدولة الخليجية من الشواذ جنسياً خلال المونديال الذي سينطلق الشهر القادم.
وظهر المدون القطري المعروف بلقبه "دكتور حمود" في مقطع فيديو منتقدًا ردود فعل مواطنيه على الشواذ الذين سيفدون لقطر، وقال إن عليهم التعامل بطريقة أخرى، وقبول أولئك المشجعين بهدف جذبهم للاطلاع على الثقافة والعادات القطرية بدلاً من تنفيرهم منها، على حد قوله.
كما قال "دكتور حمود" الذي كان يتحدث بجدية، بعيدا عما عرف به من كوميديا، إن الشواذ جنسيًا موجودون في قطر من قبل وفي دول الخليج، على حد قوله، مشيرًا بيديه للحركات التي يستخدمها العاملون في مراكز المساج التي تثار اتهامات ضد بعضها تتعلق بالشذوذ الجنسي.
ونشر حساب في تويتر يحمل اسم "شؤون قطرنا" حديث "دكتور حمود" الذي أثار غضب كثيرين.
وفي رد لاذع، قال مغرد قطري يدعى يوسف المهندي: "شفت تطبيل ونفاق لكن مثل ذي ما شفت عافانا الله".
وكتب المدون القطري بدر بن عبدالله السادة: "أولا يأمر الناس المنكرين بأنهم يغيرون من طريقتهم وهو طريقته مستفزة، وفيها استهزاء بالناس! ثانياً حجة بأنه يوجد لدينا شواذ ف شنو المشكلة نستقبل شواذ من الخارج هذا كلام سخيف! فالشواذ الي موجودين عندنا ما يطلعون ويروجون عن خياسهم بعكس الي جاوا تحت مظلة الموضة ويروجون له…".
وفي السياق الغاضب أيضاً، قال الأكاديمي القطري الدكتور راشد التمتام المري: "طيب، إذا أنت رحبت بالشواذ القادمين من الخارج وتقبلتهم؟ معنى هذا رسالة للي في الداخل إنكم مقبولين والأمور طيبة وإلا أنا غلطان".
وكتبت مدونة تحت اسم مريم: "والله تغيرت ياد حمود. ما كنت ترضى بالغلط ايش صار فيك ؟؟! هل قطر ما تكلموا إلا بعد ما انبطت مرارتهم من اللي يشوفونه،، كان الغلط بالخش الحين بالعلن تبيهم يسكتون !! أمرك عجيب والله".
وقالت مها في ردها: "موجودين عارفين هالشي بس شفت حد يروج لهم ولا يسوي لهم دعايه إذا الشعب وهو شعب فيه العاصي والصالح محد روج ولا حد يتكلم إلا يتفشلون ويسوون كل شي بالسر بس نشوفهم مع ناس كبار بالدولة مستقبلينهم ومعطينهم كل الأحقية في التكلم والتعبير عن أفكار سوداوية مقززة غلط وأكبر غلط وحنا أكبر كذا".
بينما اختار ناصر بن عبدالله الرد على "دكتور حمود" بالإشارة لكونه كوميديا وليس من النخب المتخصصة التي تتأثر الناس برأيها، وقال: "خذ الحكمة من أصحاب البرغر الله لا يبلانا !".
حمود يرد
وإثر التفاعل الكبير مع مقطع الفيديو، جاء رد دكتور حمود مهاجما الحساب الذي نشره قائلا: "أنت أيها الحقير والحساب المنافق وعارفين أنت من أي دولة والكل عارف إنك ذباب إلكتروني لو رجال نزل كلامي كامل لكن الشرها مب عليك الشرها على الثواره الي يتابعونك".
لكن "دكتور حمود" لم يستجب لدعوة بعض المدونين بنشر مقطع الفيديو الكامل لحديثه بعدما اختفى من منصة "سناب شات" التي نشر فيها أول مرة ولم يشاهده جميع منتقديه.