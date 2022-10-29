الكوميديان القطري حمود الدوسري يثير الجدل بحديث عن الشواذ في المونديال

أثار الكوميديان القطري حمود الدوسري جدلاً واسعاً بين مواطنيه بعدما حثهم على التعايش مع زوار الدولة الخليجية من الشواذ جنسياً خلال المونديال الذي سينطلق الشهر القادم.

وظهر المدون القطري المعروف بلقبه "دكتور حمود" في مقطع فيديو منتقدًا ردود فعل مواطنيه على الشواذ الذين سيفدون لقطر، وقال إن عليهم التعامل بطريقة أخرى، وقبول أولئك المشجعين بهدف جذبهم للاطلاع على الثقافة والعادات القطرية بدلاً من تنفيرهم منها، على حد قوله.

كما قال "دكتور حمود" الذي كان يتحدث بجدية، بعيدا عما عرف به من كوميديا، إن الشواذ جنسيًا موجودون في قطر من قبل وفي دول الخليج، على حد قوله، مشيرًا بيديه للحركات التي يستخدمها العاملون في مراكز المساج التي تثار اتهامات ضد بعضها تتعلق بالشذوذ الجنسي.

ونشر حساب في تويتر يحمل اسم "شؤون قطرنا" حديث "دكتور حمود" الذي أثار غضب كثيرين.

وفي رد لاذع، قال مغرد قطري يدعى يوسف المهندي: "شفت تطبيل ونفاق لكن مثل ذي ما شفت عافانا الله".