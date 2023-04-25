توم هانكس يأكل "ملوخية بالأرانب وممبار" في مصر

انتشر مقطع فيديو للفنان العالمي توم هانكس برفقة زوجته ريتا ويلسون وعدد من الضيوف داخل أحد المطاعم المصرية في منطقة الزمالك، على حد زعم بعض الناشطين، كالنار في الهشيم، مؤخراً.

وقال مدون مصري يدعى يوسف إنه كان يتناول طعام الغداء في أحد المطاعم ليتفاجأ بوجود الفنان توم هانكس إلى جواره.

وبحسب المدون، فإن توم هانكس كان يتناول أكلات شعبية شهيرة في مصر مثل "الملوخية بالأرانب" و"الممبار" (أمعاء الماشية) و"موزة مع رز بالشعيرية" وغيرها.