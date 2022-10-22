فيديو مؤثر لآخر ظهور للفنان السعودي الراحل خالد سامي

لكن ذلك لم يتحقق، إذ دخل الفنان الراحل في سلسلة انتكاسات صحية قادته للعناية المشددة قبل أن يعلن أفراد أسرته رحيله مساء الجمعة.

وتوفي الفنان السعودي المعروف، عن عمر ناهز الستين عاماً، كان خلال أربعة عقود تقريباً منها، من أبرز فناني بلده، وأنجز العديد من الأعمال الفنية في التلفزيون والمسرح في السعودية ومصر وسوريا والكويت، قبل أن يبعده المرض عن الفن نهائياً منذ العام 2019.

كما كانت له تجربة في السينما في عام 2006 حيث شارك ببطولة الفيلم الكوميدي الدرامي كيف الحال مع المخرجة هيفاء المنصور.

ويعد الراحل من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، بينها السلسلة الشهيرة ”طاش ما طاش“ و ”شباب البومب“، والمسلسل الدرامي المصري بوابة المتولي وهو أحد نجوم مسرحيتي "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينات.

وواجه سامي مشاكل صحية منذ منتصف العام 2019، دخل على إثرها إلى المستشفى عدة مرات، فيما كان يستعد قبيل ظهور فيروس كورونا في المملكة والعالم للسفر إلى الصين لزراعة كلى جديدة له، حيث عاني من قصور كلوي بسبب تليف في الكبد يعاني منه، قبل أن تتأجل تلك الرحلة.

لكن مطلع العام الماضي، تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ليتم نقله لمستشفى الحرس الوطني بالعاصمة الرياض، وبعد إجرائه عملية زراعة كبد، دخل في غيبوبة ومكث بالعناية المركزة، قبل أن يستيقظ، وتستقر حالته مع فقدان للوعي والذاكرة في بعض الأحيان وحضور لهما في أحيان أخرى، قبل أن يفارق الحياة.