وفاة المذيع البريطاني ديكي ديفيز عن عمر 94 عاما
توفي المقدم التلفزيوني والمذيع البريطاني، ديكي ديفيز عن عمر ناهز 94 عامًا، وهو يعتبر واحدا من أفضل مقدمي البرامج الرياضية في المملكة المتحدة.
واشتهر المذيع بتقديم برنامج "World of Sport" الرياضي الناجح لمدة 17 عامًا حتى نهايته في عام 1985، كما قام بتغطية أولمبياد سيول عام 1988 مع شبكة ITV البريطانية قبل مغادرتها للانضمام إلى قناة "يورو سبورت" الأوروبية.
وبعد تعافيه من إصابته بجلطة دماغية في عام 1995، قدم ديفيز عرضه الخاص Dickie Davies" Sporting Heroes".
وبدأ ديكي مسيرته الإذاعية مع شبكة "Southern Television"، وعقب ذلك، حثه زميله لاعب كرة القدم السابق والمحلل الرياضي، جيمي هيل على تغيير اسمه إلى ديكي ديفيز بدلاً من الاسم الكامل ريتشارد ديفيز.
وبالإضافة إلى عمله في شبكتي "ITV" و"Eurosport"، قدم ديفيز أيضًا نشرات رياضية قبل أن يبتعد عن الراديو بعد إصابته بسكتة دماغية في عام 1995.
وأكد المذيع البريطاني جيم روزنتال، مقدم برنامج "World of Sport" السابق، وفاة ديفيز.
وكتب على "تويتر": "بحزن شديد نعلن وفاة ديكي ديفيز، فخورون جدًا بعشرين عامًا في عالم الرياضة و3 ألعاب أولمبية وحياته المهنية الرائعة على التلفاز، كان ديكي صديقًا وزميلًا رائعًا، ارقد في سلام".
بالإضافة لذلك، أشاد المذيع بيرس مورغان أيضًا بديفيز، حيث كتب: "ارقد في سلام ديكي ديفيز، أحد أفضل مقدمي البرامج الرياضية على الإطلاق في بريطانيا. لقد جعل البث التلفزيوني المباشر يبدو سهلاً للغاية عندما يعرف أي شخص جربه مدى صعوبة ذلك".
وقال مقدم البرامج الرياضية البريطاني سيمون توماس: "ارقد بسلام ديكي ديفيز، عملاق البث الرياضي".
وذكر المعلق الرياضي نايجل أدرلي: "كان ديكي ديفيز عظيمًا حقًا، وأظهر مدى روعته في تقديم البرنامج بشكل جيد لفترة طويلة".