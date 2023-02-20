وفاة المذيع البريطاني ديكي ديفيز عن عمر 94 عاما

وبعد تعافيه من إصابته بجلطة دماغية في عام 1995، قدم ديفيز عرضه الخاص Dickie Davies" Sporting Heroes".

وبدأ ديكي مسيرته الإذاعية مع شبكة "Southern Television"، وعقب ذلك، حثه زميله لاعب كرة القدم السابق والمحلل الرياضي، جيمي هيل على تغيير اسمه إلى ديكي ديفيز بدلاً من الاسم الكامل ريتشارد ديفيز.

وبالإضافة إلى عمله في شبكتي "ITV" و"Eurosport"، قدم ديفيز أيضًا نشرات رياضية قبل أن يبتعد عن الراديو بعد إصابته بسكتة دماغية في عام 1995.

وأكد المذيع البريطاني جيم روزنتال، مقدم برنامج "World of Sport" السابق، وفاة ديفيز.

وكتب على "تويتر": "بحزن شديد نعلن وفاة ديكي ديفيز، فخورون جدًا بعشرين عامًا في عالم الرياضة و3 ألعاب أولمبية وحياته المهنية الرائعة على التلفاز، كان ديكي صديقًا وزميلًا رائعًا، ارقد في سلام".