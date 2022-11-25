إيفانكا وكوشنر يشاهدان كأس العالم مع رئيس وزراء قطر
نشرت صحيفة "ديلي ميل" صورا لإيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزوجها رجل الأعمال جيراراد كوشنر، وأبنائهما، على مدرجات كأس العالم في قطر.
وغادرت عائلة إيفانكا مصر باتجاه قطر، بعد جولة في الشرق الأوسط، لمشاهدة مباراة البرازيل وصربيا، مساء أمس الخميس.
وظهرت إيفانكا في الصور وهي تتحدث مع رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.
وفي لقطات أخرى، شوهد زوج إيفانكا وهو يتحدث إلى رئيس شبكة "بي إن سبورت" القطري ناصر الخليفي.
وتأتي زيارة إيفانكا وعائلتها إلى قطر بعد يوم من رحلة بحرية على متن يخت في النيل، قبيل رحلة إلى الأقصر والأهرامات.
وكانت إيفانكا قد شاركت متابعيها، الذين يبلغ عددهم أكثر من 7 ملايين على إنستغرام، لمحات من رحلتها إلى مصر من خلال المنشورات والستوري.