إيفانكا وكوشنر يشاهدان كأس العالم مع رئيس وزراء قطر

نشرت صحيفة "ديلي ميل" صورا لإيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزوجها رجل الأعمال جيراراد كوشنر، وأبنائهما، على مدرجات كأس العالم في قطر.

وغادرت عائلة إيفانكا مصر باتجاه قطر، بعد جولة في الشرق الأوسط، لمشاهدة مباراة البرازيل وصربيا، مساء أمس الخميس.