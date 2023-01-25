حكم نهائي ببطلان دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بتأييد بطلان استئناف آية رشوان ابنة الفنان المصري رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض دعواها ضد والدها، التي طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة.

ورفضت محكمة استئناف جنوب القاهرة، استئناف "آية" ضد والدها في إلغاء عقد بيع الفيلا التي تقدّر قيمتها بـ5 ملايين جنيه (حوالي 170 ألف دولار)، لابنته الثانية هبة وحفيدته، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وكانت محكمة جنوب القاهرة، أصدرت، في 30 مارس/آذار الماضي، قرارًا برفض الدعوى، وألزمت آية بمصروفات المحكمة والمحاماة، قبل أن تستأنف الأخيرة على القرار الذي صدر به الحكم النهائي في الاستئناف، الثلاثاء.