إيناس الدغيدي تكشف حقيقة اتهامها لـ تامر حبيب بـ "الشذوذ"

كشفت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي حقيقة اتهامها لمواطنها السيناريست تامر حبيب بالشذوذ الجنسي خلال ندوة صحفية، مشيرة إلى أنه تم تحريف تصريحاتها.

وكانت إيناس الدغيدي قد صرحت خلال ندوة صحفية أن تامر حبيب لديه ميول مختلفة، مشيرة إلى أن الجميع يعلم ذلك، ومؤكدة أن ذلك لا يؤثر في علاقتهما كأصدقاء.

وأوضحت إيناس الدغيدي خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر قناة "القاهرة والناس" المصرية: "قبل شهر ونصف كنت في ندوة مع موقع محترم وأكثر من صحفي، وتكلمت عن أفكار عامة لأنني صاحبة فكر ولست تقليدية وأمشي على الموضة، وأفكاري العامة يمكن فهمها كتقبل للآخر كما هو، لكن لا أنفذ هذه الاتجاهات عمليا، ولا أتكلم عن الأفكار الخاصة بأي شخص".

وأضافت المخرجة المصرية: "فوجئت بعد شهر ونصف بتقطيع حديثي في الجزء الخاص بتامر حبيب، وتوجيه اتهامات له لم أتهمه بها، لدرجة إضافة ضحكة لم تكن موجودة، ولا يمكن أن أعيب على زملائي الذين أحترمهم، وتامر حبيب محبوب من كل الوسط الفني لأنه إنسان مبهج".

وتابعت إيناس الدغيدي: "كتبت رسالة على السوشيال ميديا وطلبت إن محدش يسألني عن تامر حبيب خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، علشان كنت عارفة إن كل الناس هيسيبوا الحدث المهم في مصر وألاقي مواقع خايبة بتتكلم في الموضوع".

وواصلت: "تامر تعرض لهجمة شرسة، وضايقني أنني أضريت به دون قصد، لكن هو كلمني من أول يوم، وقال إنه متأكد من نيتي وقصدي، لكن وضعه أصبح صعبًا ولا يعرف كيف يتصرف".

وأشارت إلى أنها طلبت منه حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي موضحة: "قلتله تعالى ندخل المهرجان، قال مش عايز سؤال سخيف، والولد في حالة وحشة وده حقه، لأن الهجمة أخلاقية، وأقول للسوشيال ميديا عيب نعمل تريند على حساب الناس".