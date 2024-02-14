"عتبات البهجة".. كيف اختلف المسلسل عن الرواية الأصلية؟

كشف برومو مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب المصري إبراهيم عبد المجيد، عن عدد من الاختلافات البارزة بين العمل الفني والرواية الأصلية، التي صدرت عن دار "الشروق" في القاهرة عام 2005.

ويتمحور المسلسل حول شخصية رئيسية واحدة هي "بهجت الأنصاري" التي يجسدها الفنان يحيى الفخراني، بينما تدور الرواية حول شخصيتين أساسيتين هما الصديقان "أحمد" و "حسن".

وتأتي أعمار الأبطال لتصنع فارقا إضافيا؛ إذ إن بطلي الرواية موظفان بالقطاع العام الحكومي في مرحلة الخمسين من العمر، فيما يظهر "بهجت الأنصاري" بطل المسلسل باعتباره جدا في السبعين من العمر.

ويطل اختلاف العصر وطبيعته كسمة فارقة أخرى بين الرواية والمسلسل؛ إذ يدور النص الأصلي في بدايات الألفية قبل انفجار طوفان السوشيال ميديا، حيث يستخدم البطلان الكمبيوتر القديم بشكله التقليدي الضخم المكون من عدة أجزاء، بينما نجد البطل في المسلسل يعمل صانع محتوى ويستخدم جهاز "لاتوب" عصريا وهو يقدم برنامجا يسمى "عتبات البهجة" على موقع "يوتيوب".

ويخوض "الفخراني" ماراثون دراما رمضان المقبل عبر المسلسل الذي يخرجه مجدي أبو عميرة، معالجة درامية للسينارست مدحت العدل، وإنتاج "العدل جروب"، ويشارك في بطولة العمل صلاح عبد الله وجومانا مراد وعلاء مرسي.

ويؤكد إبراهيم عبد المجيد أن الاختلاف طبيعي بين أي عمل فني والنص المأخوذ عنه؛ نظرا لاختلاف طبيعة وسياق كل منهما.

وأشار إبراهيم، في تصريح خاص لـ "إرم نيو" إلى أنه في الرواية لا يكون الكاتب مقيدا بشيء، ويمتلك حريته إلى حد كبير، أما في الإنتاج الدرامي والسينمائي فيكون مقيدا بمحاذير كثيرة، أبرزها الرقابة.