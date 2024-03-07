بعد 6 سنوات مواعدة.. خطوبة داكوتا جونسون وكريس مارتن

تقدم نجم فرقة "كولدبلاي" "كريس مارتن" البالغ من العمر 47 عامًا، بطلب يد الممثلة الهوليوودية الحسناء داكوتا جونسون، 34 عاما، بمباركة زوجته السابقة النجمة غوينيث بالترو وطفليهما أبل وموسى.

وقال مصدر لصحيفة "ميرور البريطانية "لقد خطب الثنائي منذ فترة لكنهما أبقيا الأخبار سراً حتى الآن، حيث قررا الإعلان عن ارتباطهما الرسمي للجمهور، خصوصا وأنهما ينويان إقامة حفل زفاف".

وتابع "داكوتا وكريس ليسا في عجلة من أمرهما للتخطيط لحفل الزفاف، لكنهما سعيدان بجعل التزامهما رسميًا".

وشوهدت بطلة فيلم "فيفتي شيدز أوف غراي" Fifty Shades of Gray وهي ترتدي خاتمًا أخضر زمرديًا في عيد ميلادها الرابع والثلاثين في لوس أنجلوس في أكتوبر الماضي؛ إذ يبدو أنها وافقت على الارتباط رسميا بمارتن منذ ذلك الوقت.

وتأتي أخبار خطوبة داكوتا وكريس في الوقت الذي أجرت فيه النجمة، التي نادرًا ما تحدثت عن علاقاتها العاطفية، مقابلة اعترفت خلالها بأنها "تريد حقًا تجربة" شعور الأمومة.