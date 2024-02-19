وليد عوني.. من ريادة الرقص الحديث إلى جنون السيريالية (صور)

عنوان المعرض

وحول دلالة عنوان المعرض، قال عوني إنه مهتم طوال الوقت بذلك المزيج بين الأفكار المدهشة حد الجنون والتي تصور الواقع من منظور غرائبي وبين انفجار المخيلة في إطاري فانتازي.

وأوضح في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن دراسته للفن التشكيلي لمدة 7 سنوات سبقت عمله بالسينوجرافيا التي تشمل الديكور والملابس والرقص والإضاءة ما جعل خبراته وشغفه في كل من التشكيل والمسرح تتكامل على نحو فريد، فيستفيد من الفنون التشكيلية على خشبة المسرح تماما كما يستلهم حساسية الرقص والحركة في إبداعه التشكيلي.

وتخرج "عوني" في الأكاديمية الملكية للفنون في العاصمة البلجيكية بروكسل وعمل مساعدًا لمصمم الرقصات العالمي " موريس بيجار" في الفترة من 1983 إلى 1990، كما أخرج عدة أعمال للكاتب المسرحي البلجيكي الشهير فيليب بانييه وحصد العديد من الجوائز منها " وسام الشرف برتبة فارس" من لبنان و"وسام الأدب والفن برتبة فارس" من فرنسا.