مباشر.. بدء مراسم زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

انطلقت في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، مراسم زفاف الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على رجل الأعمال جميل ألكساندر ترميوتس.

وبدأت مراسم زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكسندر ترميوتس، في قصر العاهل الأردني "بيت الأردن"، في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي.