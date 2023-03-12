مباشر.. بدء مراسم زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني
انطلقت في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، مراسم زفاف الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على رجل الأعمال جميل ألكساندر ترميوتس.
وبدأت مراسم زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكسندر ترميوتس، في قصر العاهل الأردني "بيت الأردن"، في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي.
وحضر أفراد العائلة المالكة وأبناؤهم حفل الزفاف، كما برز من بين ضيوف الأردن الشيخ خالد بن محمد بن زايد من الإمارات وعيسى بن سلمان بن حمد من البحرين والشيخة أمثال الأحمد الصباح من الكويت وانتصار السيسي زوجة الرئيس المصري.
وكانت الملكة رانيا والدة العروس قد نشرت عبر حسابها في إنستغرام مجموعة من الصور إلى جانب مقطع مصور من حفل حناء الأميرة إيمان.