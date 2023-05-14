وفاة الممثل السوري محمد خرماشو عن 57 عاماً

وولد الفنان الراحل خرماشو في منطقة المزة، دمشق في سوريا، وتعين في نقابة المهن التمثيلية عام 1985 وكان يبلغ من العمر 20 عاماً فقط، اشتهر بدبلجة العديد من الأفلام الكرتونية والسينيمائية.

كما شارك في دبلجة واحد من أهم وأشهر المسلسلات التركية التي تم عرضها في الوطن العربي وهو مسلسل “نور”، وقدم من خلال أحداث المسلسل صوت شخصية الجد فكري الذي كان مقرباً للكثيرين.