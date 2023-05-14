وفاة الممثل السوري محمد خرماشو عن 57 عاماً
توفي اليوم الأحد الممثل السوري محمد خرماشو عن عمر ناهز 57 عاماً، وفقاً لنقابة الفنانين السوريين.
ونعت النقابة في بيان لها خرماشو، وقالت إنه تم تشييع جثمانه ظهر اليوم في بلدة البهلولية بريف اللاذقية.
وولد الفنان الراحل خرماشو في منطقة المزة، دمشق في سوريا، وتعين في نقابة المهن التمثيلية عام 1985 وكان يبلغ من العمر 20 عاماً فقط، اشتهر بدبلجة العديد من الأفلام الكرتونية والسينيمائية.
كما شارك في دبلجة واحد من أهم وأشهر المسلسلات التركية التي تم عرضها في الوطن العربي وهو مسلسل “نور”، وقدم من خلال أحداث المسلسل صوت شخصية الجد فكري الذي كان مقرباً للكثيرين.
وشارك محمد خرماشو أيضاً في المسلسل الشهير “باب الحارة” على مدار خمسة أجزاء تم إنتاجها، وقدم خلال أحداث المسلسل شخصية “أبو حسن”، وظهر في الجزأين الرابع والخامس كضيف شرف.
ويعتبر مسلسل باب المراد من إخراج فهد ميري هو آخر عمل درامي ظهر فيه.