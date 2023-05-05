تركي آل الشيخ يكشف سبب غياب وائل جسار عن "روائع الموجي"

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، السبب وراء غياب الفنان اللبناني وائل جسار عن حفل "روائع الموجي".

وأقيم في العاصمة السعودية الرياض، ليلة الخميس الجمعة، حفل فني ساهر، شارك فيه عدد من الفنانين وهم ماجد المهندس وأنغام وعبادي الجوهر وصابر الرباعي ومي فاروق وزينة عماد.

وعن سبب غياب وائل جسار قال آل الشيخ: "خالص تمنياتي للفنان وائل جسار بالسلامة اثر الوعكة الصحية التي حصلت له قبل الحفل مباشرة وان شاء الله نتطمن عليه".