وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل

غيب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الفنانة المصرية شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة، بعد عصر اليوم الأحد، من مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن يكون دفن الجثمان بمقابر الإمام الشافعي بالعاصمة، بحسب ما أعلن طارق ندا نجل شقيقها.

ونعت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، الرحالة شريفة فاضل، و نشرت عبر حسابها في موقع “إنستغرام" صورة للفنانة الراحلة من شبابها بجانب صورة لجنود مصريين في حرب الاستنزاف التي استشهد فيها نجل الأخيرة سيد السيد بدير.

وعلقت بوسي شلبي على الصورة: “توفيت إلى رحمة الله أم البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل، و ستقام صلاة الجنازة فى مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر والدفن في مقابر العائلة قبل كوبري السيدة عائشة صلاح سالم مقابر الإمام الشافعي”.