تركي آل شيخ ينهي خلاف عمرو دياب وعمرو مصطفى بصلح "549" (فيديو)

يذكر أنه رغم النجاح المشترك الذي حققه الثنائي دياب ومصطفى في العديد من الأغاني، إلا أن الأزمات بينهما تكررت، وكانت تنتهي دائما بمبادرة عمرو مصطفى بالصلح.

وبدأت الأزمات بين الفنانين المصريين عام 2013، حينما هاجم عمرو مصطفى الهضبة، بسبب عدم وضع اسمه على أغنية "باين حبيت" رغم أنها من ألحانه، وتكرر هجوم "مصطفى" في مرات عديدة، منها حينما قال إنه من صنع نجاحات عمرو دياب.

وأقيمت مساء أمس الأحد، أولى حفلات "ليالي مصرية سعودية" بدار الأوبرا بالقاهرة، بحضور تركي آل شيخ ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع ورجال الأعمال.

وأحيا الحفل كل من الفنان السعودي ماجد المهندس، والفنان النصري محمد منير ومواطنته شيرين عبد الوهاب.

وتبادلت مواقع عربية، لحظة لقاء عمر و دياب بعمرو مصطفى؛ إذ احتصن كل منهما الآخر بوجود رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الذي سارع للانضمام إليهما.