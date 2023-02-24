رحمة رياض تتعرض لأزمة صحية بعد خسارتها جنينها
أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض عن تعرضها لأزمة صحية وصفتها بـ"الصعبة" خلال الفترة الماضية.
وأكدت في منشورات نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنها "أصبحت أفضل حالا في الوقت الحالي، وأن صحتها تتحسن شيئا فشيئا".
ولم تكشف الفنانة "رياض" عن تفاصيل أزمتها الصحية، لكن الإعلامي اللبناني إيلي مرعب سبق وكشف أن الأزمة الصحية جاءت في أعقاب خسارة الفنانة العراقية لجنينها.
وأوضح الإعلامي مرعب في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن رحمة رياض كانت حاملا قبل أن تخسر جنينها، وتتعرض لانتكاسة صحية، إلا أن حالتها تحسنت وخرجت بعد أن تلقت العلاج في مستشفيات تركيا.
وسبق أن تمنت الفنانة رحمة مع زوجها الفنان ألكسندر علوم على العام الجديد أن يكون لهما طفل، قبل أن تخسر جنينها الأول فيما يبدو.
يذكر أن الفنانة رحمة رياض وزوجها ألكسندر علوم كانا قد تعرضا لخسارة منزلهما في قطر قبل عدة أشهر، عندما التهم حريق هائل المنزل والخيمة الكبيرة القريبة من المدخل..
ووثقت الفنانة العراقية، آنذاك، مقطع فيديو، لحجم الخسائر التي نتجت عن الحريق، مؤكدة أنه لا توجد خسائر بشرية.