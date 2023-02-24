رحمة رياض تتعرض لأزمة صحية بعد خسارتها جنينها

ولم تكشف الفنانة "رياض" عن تفاصيل أزمتها الصحية، لكن الإعلامي اللبناني إيلي مرعب سبق وكشف أن الأزمة الصحية جاءت في أعقاب خسارة الفنانة العراقية لجنينها.

وأوضح الإعلامي مرعب في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن رحمة رياض كانت حاملا قبل أن تخسر جنينها، وتتعرض لانتكاسة صحية، إلا أن حالتها تحسنت وخرجت بعد أن تلقت العلاج في مستشفيات تركيا.