مصيبة جديدة تحل على العائلة الملكية.. وفاة توماس كينغستون بشكل مفاجئ

توفي توماس كينغستون، رجل المال البريطاني زوج الليدي غابرييلا، بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 45 عامًا.

وأصدرت العائلة الملكية، مساء أمس الثلاثاء، بيانًا عبَّر عن حزنهم العميق لفقدان توماس كينغستون، الذي وصفوه بـ "الرجل الاستثنائي الذي أضاء حياة كلّ من عرفه".

وأُبلغ الملك تشارلز والملكة كاميلا بوفاة توماس، إذ انضمّا إلى والدَي زوجته الأمير والأميرة مايكل كينت وجميع الذين عرفوه للوقوف إلى جانبهم بهذا الوقت العصيب. وقال متحدث باسم القصر إن الملك والملكة عبرا عن تعازيهما الخالصة لغابرييلا ولجميع أفراد عائلة كينغستون.

وتبين أن كينغستون في جلوسيسترشاير لفظ أنافسه الأخيرة مساء يوم الأحد الماضي، بعد استدعاء الإسعاف إلى منزله بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ورغم عدم كشف سبب وفاته بهذا العمر الصغير، فإن مصادر أكدت أنه لا توجد أي ظروف مشبوهة.

وكان توماس كينغستون مديرًا لشركة Devonport Capital لتمويل المشاريع الناشئة، وحصل على درجة البكالوريوس في التاريخ الاقتصادي من جامعة بريستول، وعمل سابقًا في شركتي "شرودرز" و"فولتان كابيتال".

وتم عقد زواجه الملكي من الليدي غابرييلا، ابنة الأمير والأميرة مايكل كينت، في مايو 2019، وذلك بعد خمس سنوات فقط من إعلان خطوبتهما في سبتمبر 2018. واقيم حفل الزفاف في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، وشهد حضورًا من أفراد العائلة المالكة بما في ذلك الملكة إليزابيث والأمير هاري.