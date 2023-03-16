زوج علا غانم يتهمها باستغلاله و"ضربه"

كشف رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب، زوج الفنانة المصرية علا غانم، بأنها "خدعته طوال سنوات زواجهما".

ويأتي رد رجل الأعمال عبدالعزيز خلال لقاء إعلامي في أعقاب خلافات حادة بينه وبين علا غانم وصلت إلى المحاكم، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالاستغلال والعنف المنزلي.

وقال زوج "غانم" إنه "مصدوم" منها، حيث قامت باستغلاله طوال الوقت، مؤكدا أنها "أخذت منه كل ما تريد ثم قررت التخلي عنه بعد أن لم تعد بحاجة إليه".

وعلق في معرض حديثه: "هي خذت بالفعل اللي عايزاه مني ومبقاش ليه لزمة، وممكن حد تاني ياخذ مكاني، ده اللي انا شايفه".

ونفى عبدالعزيز لبيب في وقت سابق الاتهامات التي وجهتها الفنانة المصرية إليه بقيامه بإحضار "بلطجية" إلى منزلهما والتعدي عليها بالضرب، مؤكدا أنه هو من تعرض للضرب من قبل "بلطجية" قامت بإرسالهم.

وأكد في مداخلة تلفزيونية سابقة أنه أصيب بعد ضربه من قبل بلطجية أرسلتهم علا غانم إلى المنزل، وتعرض لقطع في يده وإصابة في عينه".