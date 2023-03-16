زوج علا غانم يتهمها باستغلاله و"ضربه"
كشف رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب، زوج الفنانة المصرية علا غانم، بأنها "خدعته طوال سنوات زواجهما".
ويأتي رد رجل الأعمال عبدالعزيز خلال لقاء إعلامي في أعقاب خلافات حادة بينه وبين علا غانم وصلت إلى المحاكم، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالاستغلال والعنف المنزلي.
وقال زوج "غانم" إنه "مصدوم" منها، حيث قامت باستغلاله طوال الوقت، مؤكدا أنها "أخذت منه كل ما تريد ثم قررت التخلي عنه بعد أن لم تعد بحاجة إليه".
وعلق في معرض حديثه: "هي خذت بالفعل اللي عايزاه مني ومبقاش ليه لزمة، وممكن حد تاني ياخذ مكاني، ده اللي انا شايفه".
ونفى عبدالعزيز لبيب في وقت سابق الاتهامات التي وجهتها الفنانة المصرية إليه بقيامه بإحضار "بلطجية" إلى منزلهما والتعدي عليها بالضرب، مؤكدا أنه هو من تعرض للضرب من قبل "بلطجية" قامت بإرسالهم.
وأكد في مداخلة تلفزيونية سابقة أنه أصيب بعد ضربه من قبل بلطجية أرسلتهم علا غانم إلى المنزل، وتعرض لقطع في يده وإصابة في عينه".
واتهم علا غانم بإدمانها وتعاطيها لـ"المخدرات"، وقد قامت بضربه بزجاجة نبيذ على عينه وهي تحت تأثير التعاطي، مطالبا بإجراء تحاليل لها.
وأضاف في تصريحات إعلامية إن "علا غانم لم تكن مشهورة أو نجمة معروفة في الوقت الذي تزوجها فيه، بل حصدت شهرتها بعد زواجهما"، نافيا ما صرحت به في وقت سابق على أنه تزوجها لأنها "مشهورة".
وكانت الفنانة المصرية علا غانم قد صرحت في مقابلة مع الإعلامية ريهام سعيد، بعد خروجها من المستشفى، إثر وصولها إليها بعد ادعائها تعرضها لإصابات بسبب "بلطجية" اعتدوا عليها أرسلهم زوجها، بأنها عاشت مخدوعة طوال 11 عاما من الزواج.
وقالت: "لمدة 11 سنة زواج، وأنا تحت خداع وكذبة كبيرة، وسلسلة أكاذيب كل يوم تكبر، بدأ بالشبكة الفالصو، واكتشفت بعد حوالي شهرين من الزواج، أنها زجاج".
وأضافت أنه برر ذلك بـ"الجواهرجي سرقني، وكانت كلها أشياء لم أصدقها، لكن كنت أريد أن أكمل حتى لا أفشل في زواجي للمرة الثالثة، وكلام الناس قاس جدًا".
وواصلت: "كانت تجربة مليئة بالكذب والخداع، لكن كنت أعتقد أنه يمكن أن يتغير، لكن للأسف، هو تزوجني لأنني فنانة، وليس علا غانم الإنسانة".
وأعلنت علا غانم عن رفعها قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب، وهي منظورة في المحاكم منذ عامين.