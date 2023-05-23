منصة "سبوتيفاي" تكشف سبب حذف أغنية "أنا دمي فلسطيني" لمحمد عساف

كشفت منصة "سبوتيفاي" للمحتوى الصوتي عن أسباب حذف أغنية "أنا دمي فلسطيني" للفنان محمد عساف، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

ونفت المنصة في ردٍّ على استفسارات متابعين، الاتهامات بشأن كونها المسؤولة عن حذف الأغنية، مؤكدة أن من قام بحذف الأغنية هو الموزع وائل الشرقاوي، لافتة في الوقت ذاته أنها "تأمل في عودة المحتوى للمنصة قريبًا".