"وداعاً ابو البر".. باسم ياخور ينعى والده بكلمات مؤثرة
نعى الفنان السوري باسم ياخور والده الإعلامي إبراهيم ياخور، الذي توفي فجر اليوم الأربعاء، بكلمات مؤثرة.
وكتب باسم ياخور في منشور له على صفحته في فيسبوك: "وداعاً أبي.. رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة.. ما يعزي قلبي هو أننا تحدثنا كثيراً وأخبرتني أشياء لم تخبرني إياها أبداً عنك وعني.. ابتسمنا ونظرنا في أعين بعضنا طويلاً بصمت أبلغ من آلاف الكلمات.. تلمست شعرك ووجهك المتعب مراراً، ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة".
وأضاف باسم في منشوره: "ما يعزي قلبي هو أننا اجتمعنا أنا وإخوتي بعد غيابات طويلة قربك، وما واساني أيضاً هو كم المحبة والاهتمام التي غمرنا بها الأصدقاء الطيبين والأشخاص الرائعين المحيطين بنا.. لن أتذكرك إلا في أجمل صورك كما يليق بك.. أنت اليوم في مكان أفضل بلا ألم ولا أوجاع، روحك ترفرف في قلبي دائماً. وداعاً أبو البر كما كنا نخاطبك دوماً.. وداعاً يا حبيبي💔".
ويعتبر الراحل إبراهيم ياخور واحداً من الإعلاميين القدامى في سوريا، وهو من مواليد مدينة اللاذقية الساحلية، غرب البلاد.
وللراحل إبراهيم ياخور مشاركات في أعمال تلفزيونية منها مسلسل "حمام القيشاني"، و"عودة غوار"، و"حمام أبو الهنا" بشخصية "الأستاذ مفيد".
كما عمل الراحل مذيعاً في التلفزيون السوري، وكتب سيناريو مسلسل “أزهار الشتاء"، فضلاً عن عمله في الصحافة الاستقصائية.