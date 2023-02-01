"وداعاً ابو البر".. باسم ياخور ينعى والده بكلمات مؤثرة

ويعتبر الراحل إبراهيم ياخور واحداً من الإعلاميين القدامى في سوريا، وهو من مواليد مدينة اللاذقية الساحلية، غرب البلاد.

وللراحل إبراهيم ياخور مشاركات في أعمال تلفزيونية منها مسلسل "حمام القيشاني"، و"عودة غوار"، و"حمام أبو الهنا" بشخصية "الأستاذ مفيد".

كما عمل الراحل مذيعاً في التلفزيون السوري، وكتب سيناريو مسلسل “أزهار الشتاء"، فضلاً عن عمله في الصحافة الاستقصائية.