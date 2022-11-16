مصر.. شريف مدكور يرد على مهاجميه بسبب حديثه عن الحجاب

علق الإعلامي المصري شريف مدكور، على الهجوم الذي تعرض له خلال الساعات الماضية بسبب فرضه شروطًا على المحجبات اللاتي يردن الظهور ببرنامجه "شارع شريف"، مشيرًا إلى أن حديثه واضح ولا يسيء لأحد.

وتعرض "مدكور"، لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته تلك، والتي أكد فيها أنه يضع "دريس كود" للمحجبات اللاتي سيظهرن معه بالبرنامج، مشيرًا إلى أن "ملابس المحجبات يجب ألا تشف ولا تصف جسد المرأة".

واعتبرت ناشطات أن حديث مدكور، يعد وصاية على السيدات وإجبارهن على ارتداء ملابس غير مقتنعات بها، مشيرين إلى أن مدكور، لا يلتزم بـ "الدريس كود" الرجالي، ويرتدي ملابس لا تليق برجل، على حد وصفهن.

وقال مدكور، في تصريح لـ"إرم نيوز" معلقًا على الهجوم: "الفيديو الذي نشرته موجود، وأعتقد أنني لم أسئ للمحجبات خلاله، بل طالبتهن بارتداء الحجاب كما يجب".

وأضاف الإعلامي المصري: "ليس من المعقول أن ترتدي السيدة حجابًا على الرأس في الوقت التي ترتدي فيه ملابس تصف جسدها وكأنها لا ترتدي شيئًا".

وكان مدكور، قال في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "عندي في البرنامج حددت أن أي سيدة محجبة تدخل عندي وتصور، يجب أن تكون مرتدية ما لا يصف ولا يشف، لأنني أعرض برنامجًا وشاشة، وأقدم صورة المصريين، ولاحظت أن هناك ضيفات محجبات يرتدين حجابًا ولكن كل أجسامهن مفصلة، ومع بنطلون ضيق جدًا، وحذاء عالٍ، وميك أب كامل، ورموش كبيرة".

وأضاف: "كل شخص حر، وأنا لن أتدخل في شؤون حد؛ لكن بالنسبة لي هذا الوضع لن يظهر على الشاشة، ووضعت قواعد أن أي سيدة محجبة تظهر عندي في البرنامج، لازم تكون مرتدية فضفاضًا وليس ألوانًا صاخبة، ولو هناك بنطلون يكون واسعًا".

وتابع: "بعضهن يستنكرن هذا، ويقلن إنني أُظهر سيدات يرتدين ملابس كاشفة، وردي عليهن أنهن يكن غير محجبات، لكن المحجبة هي التي اختارت أن تكون محجبة وهي ترى أن هذا فرض وله شكل ما لا يصف ولا يشف، والمحجبة ترى أنها تتنازل عن جمالها لكيلا تكون لافتة للنظر، فإذا حضرتك محجبة وترين أن هذا فرض يجب أن تكوني غير لافتة للنظر".

وقال مدكور: "أحيانًا أرى محجبات يأتين لبرنامجي مرتديات أشياء مجسمة، لا ترتديها غير المحجبة وتبدأ المشكلات والضيوف يتضايقون؛ لكن على الشاشة أنا أصور بلدي وديني.. هناك بعض المذيعات والإعلاميات المحجبات يظهرن على الشاشة بمكياج كامل ورموش ثقيلة، والناس تقلدهن، وأنا في ضميري الحفاظ على الشكل، فالحجاب التزام واستغناء عن بعض الأشياء لأجل الله".