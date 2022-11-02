هايدي كلوم: أمضيت عامين في تصميم إطلالة "الدودة" لحفل الهالوين
لم تنتظر عارضة الأزياء الأمريكية الألمانية هايدي كلوم طويلا لتوضح تفاصيل زيها التنكري الذي قلب الإنترنت في حفل الهالوين الأخير الذي أقامته قبل أيام.
فعلى الرغم من أن كلوم لم تكن قادرة على استضافة حفلات الهالوين المعتادة على مدار العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أنها تمكنت أخيرًا من إقامة حفل كبير بمطعم Sake No Hana الياباني في نيويورك، حضره عدد من المشاهير بينهم إليون ماسك.
كلوم -49 عاما- اختارت زييا غريبا للغاية، جاء على شكل "دودة لزجة"، فتسببت إطلالتها بصدمة للحاضرين، الذين أبدوا دهشتهم بإبداعاتها.
إصرار وتصميم
وفي تصريح لمجلة "فوغ" قالت كلوم: " كنت متحمسة جدًا وأردت أن يكون حفل هذا العام أفضل من أي وقت مضى - وهذا يعني أن زيّي كان يجب إلى أن يكون أكثر سحراً مما كان عليه في الأعوام السابقة."
وأضافت: "الخروج بهذا الزي المتقن استغرق عامين من العصف الذهني، فأنا أحب أن أفعل شيئًا غير متوقع، لهذا حاولت التفكير في زي سخيف للغاية، ولكنه مألوف أيضًا".
وأشارت عارضة الأزياء الشهيرة إلى أنها على يقين تام بأن الزي كان مقرفا ومثيرا للاشمئزاز بالنسبة للكثيرين.
وكشفت: "بالطبع كنت بحاجة إلى فريق من المؤثرين الخاصين الموهوبين لجعل إطلالتي تنبض بالحياة وأقرب إلى الواقع، لذلك عملت مع فنان المكياج "مايك مارينو" وفريقه المحترف.
واعترفت عارضة الأزياء الشهيرة أنها عندما اتصلت بفنان المكياج، تردد في قبول التعاون معها، وحاول اقناعها بالتنكر بزيّ آخر، إلا أن كلوم أصرت على فكرتها وأقنعته بالعمل معها.
وكانت كلوم قد لُفت بغلاف اصطناعي كامل على شكل شرنقة، ثم طبق الفريق مؤثرات خاصة على وجه كلوم لتندمج مع الزي بسلاسة، وفي النهاية لم يظهر من العارضة الشقراء سوى عينيها وفمها.
وبمجرد وصول كلوم إلى حفلتها، سارت ثم تلوت وتدحرجت على السجادة الحمراء بينما كان زوجها، توم كوليتز، ممسكًا بها بقضيب صيد.
وانتشر فيديو كلوم على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، بعض المعلقين أبدوا إعجابهم بإبداع كل شخص شارك في صنع الزي، بينما رأى آخرون أن كلوم اختارت كائنا مثيرا للاشمئزاز، إلا انها لفتت النظهر لنفسها فأصبحت ترند الساعة حول العالم.