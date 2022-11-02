هايدي كلوم: أمضيت عامين في تصميم إطلالة "الدودة" لحفل الهالوين

إصرار وتصميم

وفي تصريح لمجلة "فوغ" قالت كلوم: " كنت متحمسة جدًا وأردت أن يكون حفل هذا العام أفضل من أي وقت مضى - وهذا يعني أن زيّي كان يجب إلى أن يكون أكثر سحراً مما كان عليه في الأعوام السابقة."

وأضافت: "الخروج بهذا الزي المتقن استغرق عامين من العصف الذهني، فأنا أحب أن أفعل شيئًا غير متوقع، لهذا حاولت التفكير في زي سخيف للغاية، ولكنه مألوف أيضًا".

وأشارت عارضة الأزياء الشهيرة إلى أنها على يقين تام بأن الزي كان مقرفا ومثيرا للاشمئزاز بالنسبة للكثيرين.

وكشفت: "بالطبع كنت بحاجة إلى فريق من المؤثرين الخاصين الموهوبين لجعل إطلالتي تنبض بالحياة وأقرب إلى الواقع، لذلك عملت مع فنان المكياج "مايك مارينو" وفريقه المحترف.

واعترفت عارضة الأزياء الشهيرة أنها عندما اتصلت بفنان المكياج، تردد في قبول التعاون معها، وحاول اقناعها بالتنكر بزيّ آخر، إلا أن كلوم أصرت على فكرتها وأقنعته بالعمل معها.