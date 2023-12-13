وفاة الممثل الأمريكي أندريه بروجر عن 61 عاما

وبرز باعتباره ممثلا دراميا أيضا عندما لعب دور المحقق فرانك بيمبلتون في مسلسل "هوميسايد: لايف أون ذا ستريت" بين عامي 1992 و1998، وهو الدور المتميز الذي فاز عنه بأول جائزة إيمي في 1998.

وفاز برور أيضا بجائزة إيمي لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل قصير عام 2006 عن دور نيك أتواتر في فيلم "ثيف".

وترك بروجر زوجته الممثلة آمي برابسون والأبناء مايكل وإيسايا وجون ويسلي وشقيقه تشارلز جينينجز ووالدته سالي بروجر.