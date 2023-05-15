كاريس بشار تتهم صناع "النار بالنار" بـ"قلة الأمانة"

هاجمت الفنانة السورية كاريس بشار صناع "مسلسل النار بالنار"، الذي مثلت فيه دور البطولة، متهمة إياهم بـ"قلة الأمانة"؛ لكثرة الحذوفات التي طالت مشاهد التصوير وأثرت بشكل مباشر على تصدُّره.

وقالت بشار لدى ظهورها في برنامج "كلام نواعم"، إن الرسالة التي أراد فريق عمل المسلسل إيصالها لم تصل كما يجب، مشيرة إلى أن ذلك عائد إلى التعديلات (من حذف وإضافة) التي جرت على المشاهد.

وأكدت أنها لم تكن على علم بما يجري من تعديلات على مشاهد المسلسل.

وقالت الفنانة السورية: "هذا يعني قلة أمانة من الشخص الذي كان يحذف والذي كان يعدل ومن كان يرمي مشاهد ولقطات على المونتاج".

وأشارت إلى أن الكاتب رامي كوسا انسحب من العمل قبيل الانتهاء من تصويره وتحديدا عند الحلقة 24 من العمل؛ إثر خلافه مع المخرج محمد عبدالعزيز.