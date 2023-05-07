جومانا مراد: أحضر لفيلم مع محمد رمضان

أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد أنها تعمل حاليا على التحضير لفيلم جديد مع الفنان المصري محمد رمضان.

وكانت الفنانة "مراد" قد لفتت الأنظار إليها في دراما رمضان الماضي، بعد مشاركتها في كل من "عملة نادرة" و"بابا المجال".

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أكدت أنها "تفضل أن يكون لها أعمال درامية خارج رمضان"، مبينة أن الأعمال الدرامية خارج رمضان "دائما ما تكون ناجحة".

وأضافت للصحيفة: "مؤمنة للغاية بفكرة الأعمال الدرامية التي تعرض بعيداً عن شهر رمضان، فتلك الأعمال أصبحت تحقق انتشاراً ونجاحاً واسعاً".

وتحدثت عن تفاصيل مسلسلها القادم "مفترق طرق"، المكون من 45 حلقة، والمُقرر عرضه عبر مجموعة قنوات "إم بي سي" خلال الأسابيع المقبلة: "المسلسل يجمعني بالفنانة هند صبري والفنان إياد نصار".

ونفت مواجهتها لأي صعوبة في إتقانها اللهجة الصعيدية في شخصية "دميانة" في مسلسل "عملة نادرة"، لافتة إلى أنها "ليست المرة الأولى التي تقدم فيها شخصية امرأة صعيدية فسبق وقدمتها قبل 17 عاما في مسلسل "قلب حبيبة"، كما قالت إنها "تتمتع بموهبة إتقان اللهجات".

وعن شخصية "مراسي" في مسلسل "بابا المجال"، كشفت جومانا مراد أن "أصعب ما واجهها في الشخصية هي كونها شعبية، لكنها تغلبت على ذلك، باسترجاع مخزونها التي قابلتها في حياتها، ومراقبتها لعامة الناس".

وقالت الفنانة السورية جومانا مراد إنها تتمنى الوقوف أمام عدد من الفنانين في السينما، كان من بينهم الفنان محمد رمضان وقد تحقق ذلك من خلال الفيلم القادم معه، أما الفنان الآخر الذي تتمنى العمل معه فهو كريم عبدالعزيز.