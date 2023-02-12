عفاف شعيب ترد على منتقديها لاعتراضها على مسلسل "الإمام الشافعي"

كشفت الفنانة المصرية عفاف شعيب حقيقة هجومها على مسلسل "الإمام الشافعي"، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي.

وأكدت أنها لم تهاجم المسلسل، لكنها تعجبت من إنتاج مسلسل يتناول حياة الإمام الشافعي، خاصة أنه تم عرض مسلسل عن نفس القصة قبل 10 سنوات حقق نجاحا كبيرا.

وتعرضت الفنانة عفاف شعيب لهجوم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها على مقال للكاتب المصري سمير الجمل أعرب خلاله عن سعادته بإنتاج مسلسل يتناول حياة الإمام الشافعي، مشيرا إلى أنها ستكون بداية للعودة إلى الأعمال الدينية.

وكتبت عفاف شعيب تعليقا على المقال تعجبت خلاله من إنتاج مسلسل تم إنتاجه من قبل، لتتعرض من متابعي "الجمل" للهجوم.