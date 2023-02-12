عفاف شعيب ترد على منتقديها لاعتراضها على مسلسل "الإمام الشافعي"
كشفت الفنانة المصرية عفاف شعيب حقيقة هجومها على مسلسل "الإمام الشافعي"، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي.
وأكدت أنها لم تهاجم المسلسل، لكنها تعجبت من إنتاج مسلسل يتناول حياة الإمام الشافعي، خاصة أنه تم عرض مسلسل عن نفس القصة قبل 10 سنوات حقق نجاحا كبيرا.
وتعرضت الفنانة عفاف شعيب لهجوم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها على مقال للكاتب المصري سمير الجمل أعرب خلاله عن سعادته بإنتاج مسلسل يتناول حياة الإمام الشافعي، مشيرا إلى أنها ستكون بداية للعودة إلى الأعمال الدينية.
وكتبت عفاف شعيب تعليقا على المقال تعجبت خلاله من إنتاج مسلسل تم إنتاجه من قبل، لتتعرض من متابعي "الجمل" للهجوم.
وتعليقا على الهجوم قالت عفاف شعيب في تصريح خاص لـ "إرم نيوز": "أنا لم أهاجم المسلسل، فقط قلت إنه تم إنتاجه من قبل وحقق نجاحا كبيرا، فلماذا يتم إنتاج مسلسل عن نفس الشخصية، رغم أن التاريخ الإسلامي به العديد من الشخصيات الثرية فنيا، ومن الممكن أن يتم إنتاج أعمال لتعريف الجمهور بها بدلا من تناول شخصيات قدمت عنها أعمال من قبل".
وأضافت: "بالنسبة لحملات الهجوم والانتقادات فلا ألتفت لها، منذ ظهور السوشيال ميديا وأصبح الهجوم على الفنانين وسبهم وإهانتهم أمرًا عاديًا، وليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة سواء في حقي أو حق أحد من زملائي".
مسلسل "الإمام الشافعي" الموسم الرمضاني القادم 2023، وهو ضمن الأعمال القصيرة المؤلفة من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف العمل.