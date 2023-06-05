الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الملحن محمد النادي

ردت نقابة المهن الموسيقية في مصر على الشائعات التي راجت خلال الأيام الأخيرة، حول وفاة الملحن المصري محمد النادي بسبب "القهر وقلة العمل".

وكشفت النقابة أن السبب الحقيقي وراء وفاة الملحن محمد النادي، عن عمر ناهز 39 عاماً، هو "هبوط حاد في الدورة الدموية".

وشكلّت وفاة الملحن النادي صدمة كبيرة للوسط الفني داخل مصر وخارجها، ولا سيما أن الراحل عُرف بأخلاقه، بحسب مقربين منه.

بدوره، علّق الشاعر محمد عاطف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ما جرى تداوله حيال وفاة الملحن النادي من "القهر".

وقال: "يا ناس يا محترمين، اذكروا محاسن موتاكم، عرفتوا منين أن محمد النادي مات بسبب الزعل والقهر والوحدة وقلة الشغل والفلوس.. النادي طول عمره فنان فرفوش وجدع وابن ناس جداً ومستور أوي".