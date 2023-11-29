بعمر الـ77.. ألبوم دوللي بارتون يتصدر "بيلبورد"

لم تفقد ملكة موسيقى الكانتري الأمريكية دوللي بارتون شيئًا من هالتها رغم بلوغها السابعة والسبعين، إذ تصدّر ألبومها الجديد ترتيب مجلة "بيلبورد" في الولايات المتحدة.

واحتل "روكستار" الذي صدر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو الألبوم التاسع والأربعون لبارتون منفردة، المركز الأول في ترتيب "بيلبورد" للكانتري وفي ذلك المخصص لموسيقى الروك والروك البديل.

كذلك حصل "روكستار" الذي يضم أغنيات جديدة وأخرى من كلاسيكيات الروك على المرتبة الثالثة في تصنيف "بيلبورد 200" العام الذي يشمل كل الأنواع الموسيقية، خلف مغني الراب درايك ونجمة البوب تايلور سويفت.

وهذه النتيجة هي الأفضل لدوللي بارتون في هذا التصنيف بالذات، بحسب الموقع المتخصص.

واستوحت النجمة ألبومها من إدراج اسمها عام 2022 في قاعة مشاهير الروك أند رول "روك أند رول هال أوف فايم"، التي تخلّد أسماء نجوم موسيقى الروك والموسيقى الشعبية.

وطلبت صاحبة أغنيتَي "جولين" و"آي ويل أولويز لوف يو" يومها سحب اسمها من قائمة الفنانين المزمع إدراجهم في هذه القاعة الشهيرة، إذ قالت "شعرت أنني سوف آخذ شيئاً ربما يستحقه شخص آخر أكثر مني، لأنني لم أعتبر نفسي مطلقاً مغنية روك. لكن من الواضح أنّ الأمر يتجاوز ذلك".

لكنّ بارتون أعلنت في الاحتفال الذي ارتدت خلاله سترة جلدية وحملت غيتاراً كهربائياً مرصعاً بالكريستال عزمها على إصدار ألبوم لموسيقى الروك.

ويضم "روكستار" 30 أغنية، بعضها مسجل مع نجوم مثل ستينغ وستيفي نيكس وجوان جيت وديبي هاري.