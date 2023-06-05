الملكة رانيا العبدالله تنشر فيديو جديدا من العرس الملكي

نشرت الملكة رانيا العبدالله عقيلة العاهل الأردني، اليوم الاثنين، مقطع فيديو جديدا لأبنائها، عبر حسابها في تطبيق إنستغرام، من العرس الملكي لنجلها ولي العهد الأمير الحسين.

وأشاد طيف واسع من المتابعين والمعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالملكة والأمراء، بعد تداول المقطع بشكل واسع.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي عرض لأول مرة، ضحكات وابتسامات متبادلة بين الأمير هاشم، والأميرتين إيمان وسلمى، وصهر العائلة جميل ترميوتس زوج الأميرة إيمان.

وأرفقت الملكة رانيا العبدالله الفيديو الجديد بتعليق قالت فيه: "اللي فاهم عليهم يحكيلي"، وهو ما فتح باب التكهنات أمام المتابعين.