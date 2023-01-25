"الصفقة".. مسلسل كويتي عن سيدتين اقتحمتا أسواق المال في الثمانينيات
تستعد منصة "نتفليكس" لعرض المسلسل الكويتي "الصفقة" المستوحى من أحداث حقيقية وقعت في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، تكشف عن طموح المرأة الكويتية آنذاك وسعيها لترك بصمة لها في مجالات عدة ومنها القطاع المالي الذي يهيمن عليه الرجال.
ويسلِط المسلسل الاجتماعي الضوء على مسيرة سيدتي أعمال كويتيتين (منيرة وفريدة)، دخلتا القطاع المالي وواجهتا عوائق واختارتا المنافسة والتحدي، لتتمكنا من التربع على قمة رائدات الأعمال.
وبثت نتفليكس عبر صفحاتها الإلكترونية مقطعاً ترويجياً للعمل الذي سيبدأ عرضه بتاريخ 8 شباط/ فبراير المقبل، مشيرةً إلى أن "قصة العمل تتمحور حول دخول سيدتي الأعمال الكويتيتين لسوق البورصة وعزمهما السيطرة عليه".
وتشير اللقطات الترويجية من العمل، الذي تتمحور أحداثه حول المرأة، إلى الصعوبات الاجتماعية التي واجهتها السيدتان في البلد الخليجي، لتتمكنا من شق طريقهما والانضمام إلى القطاع المالي.
ويتضح من خلال المقطع الترويجي أن "فريدة"، التي تجسِد دورها الفنانة روان المهدي، سيدة مطلقة تسعى لتحقيق ذاتها واستقلاليتها المادية عقب سنوات من طلاقها، فتلجأ إلى قريبتها "منيرة" التي تعمل في بورصة الكويت، والتي تجسِد دورها الفنانة منى حسين، التي تتسم شخصيتها في العمل بالذكاء والطموح والتحدي.
العمل فكرة وتأليف نادية أحمد وآن سوبيل وآدم سوبيل، وإخراج المصري كريم الشناوي والكويتي جاسم المهنا، حيث أخرج الأول الحلقتين الأولى والثانية، فيما أخرج الثاني الحلقات من الثالثة حتى السادسة.
وتصدى المنتج والمخرج عبدالله بوشهري لإنتاج هذا المسلسل الذي يعتبر أحد الإنتاجات الأصلية لنتفليكس، حيث سبق أن أكد بوشهري في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية أنه "أول منتج كويتي يذهب إلى العالمية في شراكة مع أكبر منصة للبث الرقمي في العالم".
وتشارك في هذا العمل، الذي تم تصويره كاملاً في الكويت، نخبة من النجوم، منهم محمد المنصور، جاسم النبهان، أسمهان توفيق، حسين المهدي، فيصل العميري، هدى الخطيب، سعود بوشهري، إضافة إلى بطلتي العمل روان المهدي ومنى حسين.