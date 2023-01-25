"الصفقة".. مسلسل كويتي عن سيدتين اقتحمتا أسواق المال في الثمانينيات

تستعد منصة "نتفليكس" لعرض المسلسل الكويتي "الصفقة" المستوحى من أحداث حقيقية وقعت في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، تكشف عن طموح المرأة الكويتية آنذاك وسعيها لترك بصمة لها في مجالات عدة ومنها القطاع المالي الذي يهيمن عليه الرجال.

ويسلِط المسلسل الاجتماعي الضوء على مسيرة سيدتي أعمال كويتيتين (منيرة وفريدة)، دخلتا القطاع المالي وواجهتا عوائق واختارتا المنافسة والتحدي، لتتمكنا من التربع على قمة رائدات الأعمال.

وبثت نتفليكس عبر صفحاتها الإلكترونية مقطعاً ترويجياً للعمل الذي سيبدأ عرضه بتاريخ 8 شباط/ فبراير المقبل، مشيرةً إلى أن "قصة العمل تتمحور حول دخول سيدتي الأعمال الكويتيتين لسوق البورصة وعزمهما السيطرة عليه".