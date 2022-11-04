ياسمين صبري: أستحق كل الخير وتخطيت مشاكلي بالصبر

كعادتها تتصدر الفنانة المصرية ياسمين صبري عناوين المواقع وصفحات السوشيال ميديا، في كل مرة ترد فيها على أسئلة جمهورها عبر إنستغرام.

ورغم أن ياسمين لا تجيب نهائيا عن أي أسئلة شخصية تخص تفاصيل طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشمية أو زواجها الأول من الطبيب المصري، إلا أن إجاباتها تثير انتقادات نسبة كبيرة من الجمهور، إذ يؤكد كثيرون أن الفنانة "غير حقيقية" وتحاول ادعاء المثالية بمعظم الأحيان.

ومؤخرا، فتحت ياسمين المجال أمام متابعيها ليطرحوا عليها أسئلة عامة، وكان السؤال الأول عن سبب عدم تأثرها بالآراء السلبية والنقد؟ لتجيب: لأنني أعرف قدر نفسي وقيمتي الحقيقية.