السعودية.. نجوم الفن وجمهوره يودعون الفنان الراحل خالد سامي بعبارات مؤثرة‎‎

هيمن الحزن والعبارات المؤثرة على تدوينات النعي والوداع التي كتبها نجوم الفن وجمهوره في السعودية بعد الإعلان عن وفاة الفنان خالد سامي بعد معاناة مريرة وطويلة مع المرض استمرت لنحو ثلاث سنوات.

وأعلنت عائلة النجم السعودي رحيله عن عمر ناهز الستين عاماً تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً في الدراما والمسرح والسينما في السعودية ومصر وسوريا والكويت.

وشارك فنانون سعوديون كثر عملوا مع الراحل في العديد من الأعمال الفنية، في رثاء زميل المهنة، وبينهم عبدالله السدحان، أحد نجمي سلسلة "طاش ما طاش" التي شارك في عدة أجزاء منها الفنان خالد سامي مع النجم ناصر القصبي.

وكتب السدحان عبر تويتر "#خالد_سامي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهمّ اغفر له وارحمه وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله ، وعزائي موصول لعائلته الكريمة".