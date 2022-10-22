السعودية.. نجوم الفن وجمهوره يودعون الفنان الراحل خالد سامي بعبارات مؤثرة
هيمن الحزن والعبارات المؤثرة على تدوينات النعي والوداع التي كتبها نجوم الفن وجمهوره في السعودية بعد الإعلان عن وفاة الفنان خالد سامي بعد معاناة مريرة وطويلة مع المرض استمرت لنحو ثلاث سنوات.
وأعلنت عائلة النجم السعودي رحيله عن عمر ناهز الستين عاماً تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً في الدراما والمسرح والسينما في السعودية ومصر وسوريا والكويت.
وشارك فنانون سعوديون كثر عملوا مع الراحل في العديد من الأعمال الفنية، في رثاء زميل المهنة، وبينهم عبدالله السدحان، أحد نجمي سلسلة "طاش ما طاش" التي شارك في عدة أجزاء منها الفنان خالد سامي مع النجم ناصر القصبي.
وكتب السدحان عبر تويتر "#خالد_سامي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهمّ اغفر له وارحمه وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله ، وعزائي موصول لعائلته الكريمة".
كما حضر نجم الكوميديا السعودي، فايز المالكي، في نعي زميله الذي اشتهر بالعديد من الأدوار الكوميدية، وقال في تغريدة "لا حول ولا قوة الا بالله، اسال الله لك الجنة #خالد_سامي".
وقدم الفنان عبدالمجيد عبدالله تعازيه لابن الراحل عبر تويتر، وكتب "رحم الله الاخ والزميل خالد سامي واسكنه فسيح جناته، فقد كان محباً للجميع. الله يصبركم، وانا لله وانا اليه راجعون".
ودون الفنان الشاب، فيصل العيسى، عبارات مؤثرة في نعي الراحل خالد الذي شاركه في سلسلة "شباب البومب" قبل سنوات، وقال "موحشُ ألم الفقد، ويحوطه الصبر الجميل فيهذبه. توفي اليوم الفنان القدير صاحب القلب الأبيض #خالد_سامي، جبر الله مصاب ذويه ومحبيه وأحسن الله عزائكم، وببالغ الأسى والحزن أنعى إليكم الاستاذ الكبير خالد سامي بعد معاناة مع المرض جعل الله ما أصابه كفارةً له وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وكتب الفنان علي الحميدي "رحم الله الاستاذ الكبير خالد سامي وغفر له وعوض صبره خير وجعل ما اصابه في ميزان حسناته واسكنه فسيح جناته .. خالص التعازي لذويه ومحبيه، انا لله وانا اليه واجعون".
كما شارك الكاتب الدرامي السعودي رجا ساير المطيري من نعوا الراحل خالد، وقال "خالد سامي مرّ من هنا.. وترك أثراً سيبقى ما بقي الفن السعودي. رحمك الله أبا تركي.. وخالص العزاء لأسرته ومحبيه".
ونعت جمعية الثقافة والفنون السعودية، الراحل خالد، وقالت "تنعى #جمعية_الثقافة_والفنون الفنان القدير #خالد_سامي، اللهم اجعل ما أصابه كفارة له يا حي يا قيوم ، عزائنا لأبناءه و أسرته الكريمة وكافة الوسط الثقافي والفني، ولا حول ولا قوة إلا بالله".
وكتب المخرج السعودي سالم باحميش "اتقدم بخالص العزاء و المواساة في فقيدنا الغالي #خالد_سامي أسال الله له الرحمة والمغفرة واسكنه الفردوس الاعلى من الجنة".
وشارك عدد كبير من جمهور ومحبي الراحل في نعيه عبر نشر صور ومقاطع فيديو من أعماله الفنية الكثيرة، سيما تلك التي ظلت عالقة في أذهان المشاهدين.
وقال الإعلامي السعودي المعروف، علي العلياني، في ذلك السياق "ورحل أبو العصافير الفنان السعودي القدير #خالد_سامي صاحب التاريخ الفني الطويل الذي عاصر خلاله نجوم وواجه تحديات استطاع أن يتجاوزها ويحفر اسمه ضمن النجوم الكبار. عزاؤنا لزوجته الأستاذة عايدة العتيبي وأبنه تركي وإلى الوسط الفني في السعودية والخليج".
ووصف المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، مواطنه الراحل بالقامة الفنية، وقال بعبارات مؤثرة أيضاً "رحم الله الفنان الكبير خالد سامي و اسكنه فسيح جنانه. خالد سامي قامة فنية كبيرة قدم أعمال فنية جليلة، و يعتبر من عمالقة الدراما السعودية. #خالد_سامي_في_ذمة_الله".
وتوفي الفنان السعودي المعروف، عن عمر ناهز الستين عاماً، كان خلال أربعة عقود تقريباً منها، من أبرز فناني بلده، وأنجز العديد من الأعمال الفنية في التلفزيون والمسرح في السعودية ومصر وسورية والكويت، قبل أن يبعده المرض عن الفن نهائياً منذ العام 2019.
كما كان له تجربة في السينما في عام 2006 حيث شارك ببطولة الفيلم الكوميدي الدرامي كيف الحال مع المخرجة هيفاء المنصور.
ويعد الراحل من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، بينها السلسلة الشهيرة ”طاش ما طاش“ و ”شباب البومب“، والمسلسل الدرامي المصري بوابة المتولي وهو أحد نجوم مسرحيتي "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينات.
وواجه سامي مشاكل صحية منذ منتصف العام 2019، دخل على إثرها إلى المستشفى عدة مرات، فيما كان يستعد قبيل ظهور فيروس كورونا في المملكة والعالم للسفر إلى الصين لزراعة كلى جديدة له، حيث عاني من قصور كلوي بسبب تليف في الكبد يعاني منه، قبل أن تتأجل تلك الرحلة.
لكن مطلع العام الماضي، تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ليتم نقله لمستشفى الحرس الوطني بالعاصمة الرياض، وبعد إجرائه عملية زراعة كبد، دخل في غيبوبة ومكث بالعناية المركزة، قبل أن يستيقظ، وتستقر حالته مع فقدان للوعي والذاكرة في بعض الأحيان وحضور لهما في أحيان أخرى، قبل أن يفارق الحياة.