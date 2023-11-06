والد أنجلينا جولي يهاجم ابنته بعد منشورها الداعم لغزة

انتقد الممثل الأمريكي جون فويت، والد النجمة الشهيرة أنجلينا جولي، منشورات ابنته الأخيرة التي أدانت فيها إسرائيل، مع استمرار الصراع في غزة.

وفي مقطع فيديو شاركه عبر صفحته في "إنستغرام"، وصف فويت منشورات ابنته بـ"الأكاذيب"، قائلًا "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن ابنتي، مثل الكثيرين، لم تفهم حقائق الله".

وأضاف "هذا يتعلق بتدمير تاريخ أرض الله، الأرض المقدسة، أرض اليهود، وهذا هو العدل لأبناء الله في الأرض المقدسة. يجب على الجيش الإسرائيلي أن يحمي ترابه، وشعبه".