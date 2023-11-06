والد أنجلينا جولي يهاجم ابنته بعد منشورها الداعم لغزة
انتقد الممثل الأمريكي جون فويت، والد النجمة الشهيرة أنجلينا جولي، منشورات ابنته الأخيرة التي أدانت فيها إسرائيل، مع استمرار الصراع في غزة.
وفي مقطع فيديو شاركه عبر صفحته في "إنستغرام"، وصف فويت منشورات ابنته بـ"الأكاذيب"، قائلًا "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن ابنتي، مثل الكثيرين، لم تفهم حقائق الله".
وأضاف "هذا يتعلق بتدمير تاريخ أرض الله، الأرض المقدسة، أرض اليهود، وهذا هو العدل لأبناء الله في الأرض المقدسة. يجب على الجيش الإسرائيلي أن يحمي ترابه، وشعبه".
وتابع " تعرضت إسرائيل لهجوم لا إنساني على أطفال أبرياء وأمهات وأجداد. أنتم الحمقى لأنكم تعتقدون أن إسرائيل المشكلة. تريد هذه الحيونات إبادة اليهود والمسيحيين" على حد قوله.
وأنهى حديثه "الفلسطينيون حصلوا على مبالغ مالية ضخمة وبدلا من تقاسمها مع الشعب، صنعوا الأسلحة بسبب غضبهم. شعب إسرائيل يهتم للناس. هذا أمر لا تفهمه الحيوانات. العدالة ستفهمه".
يذكر أن أنجلينا جولي البالغة من العمر 48 عامًا، كانت قد شاركت جمهورها منشورات وصفت فيها ما حدث يوم 7 أكتوبر في إسرائيل بـ "العمل الإرهابي"، مشددة على أنه "لا يمكن أن يبرر الخسائر في الأرواح البريئة بقصف السكان المدنيين في غزة الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا يمكنهم الحصول على الغذاء أو الماء، ولا يمكنهم الرحيل، لأنهم لا يملكون حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود بحثًا عن ملجأ".
وقالت أنجلينا، إن غزة "تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية" نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، وإن "العالم يشاهد" "ملايين المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر- يتعرضون للعقاب الجماعي".