نادين الراسي تفاجئ جمهورها بمشهد مثير للجدل في "عرابة بيروت"

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، جمهورها بمشهد جريء ضمن أحداث مسلسل "عرابة بيروت" الذي شاركت في بطولته، أحدث جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل، ما بين معجب بالأداء ومستهجن للمشهد.

وتظهر نادين الراسي في المشهد داخل أحد الملاهي الليلية، وهي تؤدي إحدى الأغنيات الأجنبية، بحركات تقترب إلى الإثارة؛ وهو ما عرضها لانتقادات بعض متابعيها.

وفي المقابل، أبدى عدد من المتابعين إعجابهم بالمشهد خاصة عندما تكتشف والدة نادين في المسلسل حقيقة عملها في الملهى واللقاء المؤثر الذي جمعهما دون أي كلمة في حين كان للغة العيون الوقع الأكبر.