بطل مسلسل "شراب التوت" ستار تانري أوغان بوضع صحي حرج

بعد إصابته بنزيف في المخ ونقله لأحد المستشفيات في إسطنبول يوم الجمعة 26 يناير، أكدت مصادر لصحيفة "جمهوريت" التركية أن الممثل ستار تانري أوغان في حالة صحية حرجة للغاية.

وأشار المصدر إلى أن بطل مسلسل "شراب التوت" أدخل إلى المستشفى منذ أسبوعين إثر معاناته من ألم شديد في الرأس، وبعد الفحوصات أجرى له الأطباء عمليتين جراحيتين، ومع ذلك، ازداد الصداع فتقرر إجراء عملية جراحية ثالثة له.