بطل مسلسل "شراب التوت" ستار تانري أوغان بوضع صحي حرج
بعد إصابته بنزيف في المخ ونقله لأحد المستشفيات في إسطنبول يوم الجمعة 26 يناير، أكدت مصادر لصحيفة "جمهوريت" التركية أن الممثل ستار تانري أوغان في حالة صحية حرجة للغاية.
وأشار المصدر إلى أن بطل مسلسل "شراب التوت" أدخل إلى المستشفى منذ أسبوعين إثر معاناته من ألم شديد في الرأس، وبعد الفحوصات أجرى له الأطباء عمليتين جراحيتين، ومع ذلك، ازداد الصداع فتقرر إجراء عملية جراحية ثالثة له.
"أكملوا من دوني"
ويبدو أن الوضع الصحي الخطير للممثل الذي يبلغ من العمر 61 عاما، يحتاج وقتا طويلا للعلاج؛ إذ حرص ستار تانري أوغان على توجيه رسالة لفريق عمل مسلسله "شراب التوت" الذي يجري تصويرا حاليا باستكمال العمل من دونه، بسبب مرضه وفقدانه المؤقت للذاكرة.
واستبدل فريق العمل شخصية أوغان الرئيسة "عبدالله أونال" بالممثل أحمد ممتاز تايلان.
وحتى الآن لم يصدر أي بيان عن عائلة الفنان أو المتحدثين باسمه، إلا أن المصادر ترجح أن وضعه الصحي صعب للغاية، وأن الضرر الناتج عن النزيف الدماغي الذي أصابه صعب وخطير.