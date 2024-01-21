لأسباب أمنية.. تأجيل حفل صابر الرباعي في موريتانيا

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان التونسي صابر الرباعي، المقرر إقامته السبت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تأجيله لأجل غير مسمى؛ بسبب "تخوفات أمنية".

وأصدرت الشركة المنظمة بيانا كشفت خلاله أنها تواجه "تشويشا منظما ومكثفا من خلال النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لإلغاء الحفل، والحديث عن عدم أهلية موريتانيا لتنظيم مثل هذه النشاطات الثقافية والفنية، وعن غياب الأمن في البلاد".

وأوضحت الشركة أن هذه التخوفات رصدتها الجهات الخارجية، وخصوصا وكيل أعمال الفنان صابر الرباعي، ما شكّل لهم تخوفا حقيقيا من القدوم إلى موريتانيا".

وعن موعد الحفل، كشفت الجهة المنظمة أنه "سيتم الإعلان عن موعد جديد للحفل بعد أيام، بالتنسيق مع السلطات المعنية".

ومنذ الإعلان عن حفل صابر الرباعي، تعرضت الحكومة الموريتانية لهجوم من بعض مواطنيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن غضبهم، خصوصا وأن الحفل يتزامن مع الحرب على غزة.

وطالب ناشطون وزارة الشؤون الإسلامية في نواكشوط بالتدخل لمنع إقامة الحفل.

على الجانب الآخر، أعرب فنانون ومثقفون عن أسفهم لتأجيل الحفل، مؤكدين أن ذلك يبشر بمستقبل مؤسف لموريتانيا.

من جانبه، أعرب الفنان المسرحي الموريتاني الشيخاني محمد عن أسفه، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، قائلا: "تأجيل حفل الفنان الكبير صابر الرباعي انتكاسة وعار على الجهات الثقافية والأمنية الوطنية، له عواقب وخيمة على سمعة موريتانيا أمنيا وثقافيا."

وأضاف الشيخاني: "آن الآوان أن تكون لدينا لجنة للثقافة والترفيه، وبرمجة العديد من الحفلات والمهرجانات الثقافية الفنية، تشمل الموسيقى والمسرح والسينما، على غرار العالم، لما لذلك من أهمية ثقافية ودبلوماسية تنعكس إيجابيا على سمعة البلد والتسويق له، فضلا عن احتكاك الفنانين الموريتانيين بنظرائهم."