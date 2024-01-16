في دورته الـ 75.. حفل إيمي يتوّج مجموعة من النجوم (صور)

احتفالاً بمرور 75 عاماً على إطلاقها، تضمنت أمسية الـ"إيمي"، مساء أمس الاثنين، عروضاً عدة شملت استعادات من أعمال كلاسيكية محبوبة في استعراضات متقنة.

وقرر منظمو الحفل هذا العام العودة إلى الأيام الذهبية للتلفزيون، في تباين مع واقع هذه الحفلة في الآونة الأخيرة، إثر انخفاض عدد مشاهدي جوائز "إيمي" في السنوات الماضية.

وكالعادة، استطاع هذا الحدث العالمي لفت الأنظار وتحقيق تفاعل كبير بين جمهور النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تأتي قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية لحفل جوائز "إيمي" بنسختها الخامسة والسبعين، والتي أقيمت في لوس أنجلوس، بحضور نخبة من النجوم.

كان مسلسلا "ساكسيشن"، الذي تعرضه شبكة "اتش بي او"، و"ذي بير" على شبكة "اف اكس"، الفائزين الأكبرين في هذه الحفلة، إذ حصدا جائزتي أفضل مسلسل درامي وأفضل مسلسل كوميدي على التوالي، من بين ست جوائز لكل منهما.

أفضل مسلسل درامي: "ساكسيشن"