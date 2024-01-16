في دورته الـ 75.. حفل إيمي يتوّج مجموعة من النجوم (صور)
احتفالاً بمرور 75 عاماً على إطلاقها، تضمنت أمسية الـ"إيمي"، مساء أمس الاثنين، عروضاً عدة شملت استعادات من أعمال كلاسيكية محبوبة في استعراضات متقنة.
وقرر منظمو الحفل هذا العام العودة إلى الأيام الذهبية للتلفزيون، في تباين مع واقع هذه الحفلة في الآونة الأخيرة، إثر انخفاض عدد مشاهدي جوائز "إيمي" في السنوات الماضية.
وكالعادة، استطاع هذا الحدث العالمي لفت الأنظار وتحقيق تفاعل كبير بين جمهور النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما تأتي قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية لحفل جوائز "إيمي" بنسختها الخامسة والسبعين، والتي أقيمت في لوس أنجلوس، بحضور نخبة من النجوم.
كان مسلسلا "ساكسيشن"، الذي تعرضه شبكة "اتش بي او"، و"ذي بير" على شبكة "اف اكس"، الفائزين الأكبرين في هذه الحفلة، إذ حصدا جائزتي أفضل مسلسل درامي وأفضل مسلسل كوميدي على التوالي، من بين ست جوائز لكل منهما.
أفضل مسلسل درامي: "ساكسيشن"
أفضل مسلسل كوميدي: "ذي بير
أفضل ممثلة في مسلسل درامي: ساره سنوك في "ساكسيشن"
أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: جيريمي آلن وايت ("ذي بير")
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: كوينتا برانسون ("آبوت إيليمنتري")
أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: ستيفن يون ("بيف")
أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: آلي وونغ ("بيف")
وفاز النجم البريطاني إلتون جون (76 عاماً)، الذي لم يكن حاضراً في لوس أنجليس مساء الاثنين في حفلة توزيع جوائز إيمي الخامسة والسبعين، بجائزة أفضل أداء حي عن حفلة أحياها في هذه المدينة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في إطار جولته الوداعية العالمية "فيرويل ييلو بريك رود" التي تضمنت 328 حفلة على خمس سنوات، ودرّت إيرادات ناهزت مليار دولار.