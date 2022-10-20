صبري فواز يسخر من مصطفى كامل بسبب مغني المهرجانات

سخر الفنان المصري صبري فواز، من تصريحات نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بشأن أغاني المهرجانات، بعد قرار وقف تراخيص مغني هذا النوع.

وكان مصطفى كامل، قد برر يوم الأربعاء، قراره بوقف تصاريح مغني المهرجانات، بوصفه إياها بأنها “مثل المخدرات في سرعة انتشارها وإدمانها فضلا عن أنها تتناول ألفاظا خارجة".

وكتب صبري فواز عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" ساخراً من مصطفى كامل: "عاوزين حد متخصص من نقابة المهن الموسيقية يفهمنا ويعلمنا ايه الفرق بين المهرجانات وأغنية قشطة يابا"، في إشارة إلى أن أغنية "قشطة يابا" لمصطفى كامل لا تختلف كثيرا عن أغاني المهرجانات.