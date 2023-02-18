بينما ظهرت متخفية.. حارس إليسا الشخصي يهاجم أحد معجبيها (فيديو)

ظهرت النجمة إليسا في مقطع فيديو متخفية ويحيط بها عدد من الأشخاص، فيما هاجم حارسها الشخصي أحد معجبيها الذي حاول الاقتراب منها.

ونشر الحساب الرسمي لمشاهير الشرق الأوسط على "تويتر"، اليوم السبت، مقطع الفيديو الذي يظهر النجمة إليسا وهي ترتدي "جاكيت أسود" فوق فستان سهرة، ويحيط بها عدد من الأشخاص والحراس الشخصيين خلال دخولها إلى أحد المباني.