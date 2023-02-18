بينما ظهرت متخفية.. حارس إليسا الشخصي يهاجم أحد معجبيها (فيديو)
ظهرت النجمة إليسا في مقطع فيديو متخفية ويحيط بها عدد من الأشخاص، فيما هاجم حارسها الشخصي أحد معجبيها الذي حاول الاقتراب منها.
ونشر الحساب الرسمي لمشاهير الشرق الأوسط على "تويتر"، اليوم السبت، مقطع الفيديو الذي يظهر النجمة إليسا وهي ترتدي "جاكيت أسود" فوق فستان سهرة، ويحيط بها عدد من الأشخاص والحراس الشخصيين خلال دخولها إلى أحد المباني.
كما ظهر في المقطع حارس شخصي وهو يدفع أحد المعجبين بقوة أثناء محاولته الاقتراب من النجمة إليسا.
وعلق حساب مشاهير الشرق الأوسط على المقطع بالقول: "انتشار مقطع فيديو بعنوان : النجمة #إليسا متخفيه هروبا من معجبيها في #الكويت وهجوم الحارس الشخصي على أحد المعجبين !!! ماهو تعليقكم على تصرفات ال bodyguard?!".
كما نشر الحساب الرسمي لمشاهير الشرق الأوسط، تدوينة أخرى بهذا الخصوص، قال فيها: "هروب إليسا هذا غير صحيح لانو الناس وبالذات معجبيها يعرفون فريق عملها والي معها ممكن السبب لدواعي أمنية بس تصرفات الحارس غير لائقة !".