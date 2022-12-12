الفنان حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

أعلن المطرب الإماراتي حسين الجسمي اليوم الإثنين، عقد قرانه في حفل عائلي بعيدًا عن الصحافة ووسائل الإعلام.

وكتب الجسمي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أكرمني الله، وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد".

وأضاف: "بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".