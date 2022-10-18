وفاة مغني الراب المصري كريم مدحت

وانتشر خبر وفاة كريم مدحت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كثيف، حيث تداوله نشطاء السوشيال ومغنو الراب بحزن.

ونعى مغني الراب المصري ويجز زميله الراحل من خلال تدوينة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: "بكثير من الحزن أعزي عائلة الفنان كريم مدحت وأصدقاءه.. الله يصبركم على البلاء، ونسألكم الدعاء للمغفور له بإذن الله.. الله يرحمه ويغفر له ويسامحه".

وكتب مغني الراب أبيوسف ناعيًا كريم مدحت: "انتقل إلى رحمة الله أخونا وزميلنا كريم مدحت، ادعوا له بالرحمة".

وكريم مدحت هو مغني راب مصري ولد في 2 يوليو عام 2000 بالقاهرة، وبدأ مسيرته في غناء الراب عام 2018 تحت اسم "Red Eye" قبل أن يقوم بتغييره، واستخدام اسمه الحقيقي.

واتجه كريم مدحت بعد سنة واحدة من احترافه لأغاني الراب لكتابة وصناعة الأغاني، ليطرح 16 أغنية، آخرها "جاية فبالي" التي صدرت يوم 6 أكتوبر الجاري.