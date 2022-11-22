سبب "صادم" وراء وفاة النجم "بروس لي" بعمر الـ32

استطاع فريق من الأطباء المختصين بأمراض الكلى، أخيراً، تحديد سبب الوفاة المفاجئة لنجم أفلام هوليوود في ستينيات القرن الماضي، ومحترف الفنون القتالية الأمريكي ذي الأصول الصينية "بروس لي".

وأكد الأطباء أن سبب رحيل بروس هو شربه لكميات كبيرة من الماء، وذلك بعد مرور قرابة 50 عاماً على وفاته.

ونشر الأطباء، في مجلة "كيلنيكال كيدني" المختصة في طب الكلى، والصادرة عن دار نشر جامعة أكسفورد البريطانية، ملخص ما توصلوا إليه في دراسة أجروها حول سبب وفاة بروس لي.

تورم في الدماغ

وتوفي "بروس لي" عن عمر 32 عامًا، في صيف عام 1973 أثناء تواجده في مدينة "هونغ كونغ".

وأظهر تشريح جثة "بروس" آنذاك، أنه فارق الحياة بسبب تورم في الدماغ، قال الأطباء وقتها إن سببه يعود لتناول الراحل لأدوية مسكنة للألم.

كما أوردت الأدلة أن زوجة بروس، ليندا، أكدت أن زوجها كان يتبع نظامًا غذائيًا صارما، يعتمد على السوائل من عصير الجزر والتفاح في الفترة التي سبقت وفاته.